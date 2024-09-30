30 сентября 2024

Старшенбаум научила Харламова, Дорохова и Мусагалиева произносить «Пермь» мягко

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие до сих допускают ошибки в названии прикамской столицы
Многие до сих допускают ошибки в названии прикамской столицы Фото:

Российская актриса Ирина Старшенбаум научила ведущих шоу «Кстати» Гарика Харламова, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева произносить название города Перми мягко. Речь в 52-ом выпуске программы зашла о съемках фильма «Втроем».

«Мы работали в нескольких городах на Урале. Бывало, что просыпались в четыре утра. Снимали не только в Перми. Заметьте, я говорю с мягким знаком, как человек знающий», — сказала Ирина Старшенбаум.

Пермские языковеды настаивают, последняя согласная «м» в названии города — мягкая. Предшествующая ей «р» — тоже. Это не в полной мере соотносится с современными нормами русского языка. В других регионах РФ, как правило, произносят «Пермь» с твердыми «р» и «м», хотя могут быть различия.

В рамках шоу Старшенбаум также поделилась секретом, как актеры играют страстный поцелуй. Для этого не нужны прикосновения, достаточно выбрать правильный ракурс камеры. Эксперимент был поставлен на Дорохове.

Свердловская киностудия в конце прошлого года завершила работу над новой картиной со звездой «Притяжения», «Т-34» и «Надвое».  Съемки продолжались около трех месяцев.

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Российская актриса Ирина Старшенбаум научила ведущих шоу «Кстати» Гарика Харламова, Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева произносить название города Перми мягко. Речь в 52-ом выпуске программы зашла о съемках фильма «Втроем». «Мы работали в нескольких городах на Урале. Бывало, что просыпались в четыре утра. Снимали не только в Перми. Заметьте, я говорю с мягким знаком, как человек знающий», — сказала Ирина Старшенбаум. Пермские языковеды настаивают, последняя согласная «м» в названии города — мягкая. Предшествующая ей «р» — тоже. Это не в полной мере соотносится с современными нормами русского языка. В других регионах РФ, как правило, произносят «Пермь» с твердыми «р» и «м», хотя могут быть различия. В рамках шоу Старшенбаум также поделилась секретом, как актеры играют страстный поцелуй. Для этого не нужны прикосновения, достаточно выбрать правильный ракурс камеры. Эксперимент был поставлен на Дорохове. Свердловская киностудия в конце прошлого года завершила работу над новой картиной со звездой «Притяжения», «Т-34» и «Надвое».  Съемки продолжались около трех месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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