30 сентября 2024

В Свердловской области ожидаются минусовые температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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В ночь с 1 на 2 октября температура может опуститься до -6 градусов
В ночь с 1 на 2 октября температура может опуститься до -6 градусов Фото:

В Свердловской области ожидаются минусовые температуры в первых числах октября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В присутствии холодного воздуха, совместно с близким расположением центра антициклона, ночь на среду по области ожидается с преобладанием отрицательных температур на уровне от -1 до -6 градусов. Наиболее холодной ночь прогнозируется в западных и юго-западных районах области», — написал он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По Екатеринбургу 1 октября будет переменная облачность, без сильных осадков. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Ночью ожидается температура около +10-12 градусов. Днем она поднимется до +14-16 градусов тепла.

В регионе ночью температура опустится до +5–10 градусов, а на юго-западе прогнозируется похолодание от +2 до +4 градусов. Дневная температура составит +14–19 градусов тепла, но на севере будет прохладнее — от +11 до +13 градусов.

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В Свердловской области ожидаются минусовые температуры в первых числах октября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В присутствии холодного воздуха, совместно с близким расположением центра антициклона, ночь на среду по области ожидается с преобладанием отрицательных температур на уровне от -1 до -6 градусов. Наиболее холодной ночь прогнозируется в западных и юго-западных районах области», — написал он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По Екатеринбургу 1 октября будет переменная облачность, без сильных осадков. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Ночью ожидается температура около +10-12 градусов. Днем она поднимется до +14-16 градусов тепла. В регионе ночью температура опустится до +5–10 градусов, а на юго-западе прогнозируется похолодание от +2 до +4 градусов. Дневная температура составит +14–19 градусов тепла, но на севере будет прохладнее — от +11 до +13 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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