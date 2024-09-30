В Свердловской области ожидаются минусовые температуры в первых числах октября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В присутствии холодного воздуха, совместно с близким расположением центра антициклона, ночь на среду по области ожидается с преобладанием отрицательных температур на уровне от -1 до -6 градусов. Наиболее холодной ночь прогнозируется в западных и юго-западных районах области», — написал он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По Екатеринбургу 1 октября будет переменная облачность, без сильных осадков. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Ночью ожидается температура около +10-12 градусов. Днем она поднимется до +14-16 градусов тепла.
В регионе ночью температура опустится до +5–10 градусов, а на юго-западе прогнозируется похолодание от +2 до +4 градусов. Дневная температура составит +14–19 градусов тепла, но на севере будет прохладнее — от +11 до +13 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!