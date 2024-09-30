Жительница Камчатки сумела прописать у себя в квартире 135 мигрантов

01 октября 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

В Камчатском крае жительница незаконно прописала в своей квартире свыше сотни мигрантов, ей грозит лишение свободы Фото: Илья Московец © URA.RU На Камчатке россиянка нелегально прописала в своем жилье 135 мигрантов. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю. «Осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает « Лента.ру» . В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до трех лет. Периодически полицейские проводят рейды по предотвращению незаконной миграции. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина прописал в своей квартире более трех тысяч мигрантов за год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Камчатке россиянка нелегально прописала в своем жилье 135 мигрантов. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю. «Осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает «Лента.ру». В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до трех лет. Периодически полицейские проводят рейды по предотвращению незаконной миграции. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина прописал в своей квартире более трех тысяч мигрантов за год.