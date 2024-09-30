30 сентября 2024

Жительница Камчатки сумела прописать у себя в квартире 135 мигрантов

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В Камчатском крае жительница незаконно прописала в своей квартире свыше сотни мигрантов, ей грозит лишение свободы Фото:

На Камчатке россиянка нелегально прописала в своем жилье 135 мигрантов. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

«Осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает «Лента.ру». В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до трех лет.

Периодически полицейские проводят рейды по предотвращению незаконной миграции. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина прописал в своей квартире более трех тысяч мигрантов за год.

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На Камчатке россиянка нелегально прописала в своем жилье 135 мигрантов. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю. «Осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает «Лента.ру». В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до трех лет. Периодически полицейские проводят рейды по предотвращению незаконной миграции. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина прописал в своей квартире более трех тысяч мигрантов за год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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