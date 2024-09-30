Жительница Камчатки сумела прописать у себя в квартире 135 мигрантов

На Камчатке россиянка нелегально прописала в своем жилье 135 мигрантов. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю.
«Осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает «Лента.ру». В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до трех лет.
Периодически полицейские проводят рейды по предотвращению незаконной миграции. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина прописал в своей квартире более трех тысяч мигрантов за год.
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На Камчатке россиянка нелегально прописала в своем жилье 135 мигрантов. Об этом сообщили в УМВД по Камчатскому краю. «Осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает «Лента.ру». В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до трех лет. Периодически полицейские проводят рейды по предотвращению незаконной миграции. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина прописал в своей квартире более трех тысяч мигрантов за год.