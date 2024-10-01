В Минобороны рассказали подробности ночной атаки ВСУ по Белгородской области

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Средства ПВО РФ сбили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в
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