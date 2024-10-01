В Минобороны рассказали подробности ночной атаки ВСУ по Белгородской области

Минобороны: средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью
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ВСУ пытались атаковать Белгородскую область Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Средства ПВО РФ сбили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что дроны были самолетного типа.

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Средства ПВО РФ сбили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что дроны были самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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