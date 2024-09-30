30 сентября 2024

В Кургане ищут 11-летнего ребенка, который не вернулся из школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане пропали 11-летний ребенок
В Кургане пропали 11-летний ребенок Фото:

В Кургане идут поиски 11-летнего мальчика, который не вернулся домой из школы. О пропаже ребенка стало известно 30 сентября, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт». 

«Помогите найти ребенка! Приметы: рост 148 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: черно-белая толстовка, серая футболка, черные джинсы, кроссовки серые», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

В УМВД России по Курганской области сообщили, что идут поиски ребенка. Факт пропажи мальчика зарегистрирован в отделе полиции №2.

Обновлено в 11:00: 

Корреспонденту URA.RU в пресс-службе курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт», что поиски завершены. Ребенок найден, жив. Других подробностей не озвучивается. 

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В Кургане идут поиски 11-летнего мальчика, который не вернулся домой из школы. О пропаже ребенка стало известно 30 сентября, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт».  «Помогите найти ребенка! Приметы: рост 148 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: черно-белая толстовка, серая футболка, черные джинсы, кроссовки серые», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». В УМВД России по Курганской области сообщили, что идут поиски ребенка. Факт пропажи мальчика зарегистрирован в отделе полиции №2. Обновлено в 11:00:  Корреспонденту URA.RU в пресс-службе курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт», что поиски завершены. Ребенок найден, жив. Других подробностей не озвучивается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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