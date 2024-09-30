В Кургане идут поиски 11-летнего мальчика, который не вернулся домой из школы. О пропаже ребенка стало известно 30 сентября, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти ребенка! Приметы: рост 148 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: черно-белая толстовка, серая футболка, черные джинсы, кроссовки серые», — говорится в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
В УМВД России по Курганской области сообщили, что идут поиски ребенка. Факт пропажи мальчика зарегистрирован в отделе полиции №2.
Обновлено в 11:00:
Корреспонденту URA.RU в пресс-службе курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт», что поиски завершены. Ребенок найден, жив. Других подробностей не озвучивается.
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