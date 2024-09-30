30 сентября 2024

Ямальский мэр пойдет на третий срок

Мэр Ноябрьска Романов подал документы на конкурс на должность главы города
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Романов руководит Ноябрьском с 2016 года
Алексей Романов руководит Ноябрьском с 2016 года Фото:

Действующий глава Ноябрьска Алексей Романов выразил желание остаться на третий срок — он подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность нового главы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На сегодняшний день в комиссию  заявлено два кандидата. В том числе,  документы подал действующий глава города Алексей Викторович Романов», — говорится в сообщении.

Депутаты городской думы выберут нового мэра 17 октября. Документы для участия в конкурсе принимают до 9 октября.

Алексей Романов руководит Ноябрьском с 2016 года. На эту должность он перешел с поста главы поселка Уренгой. Ранее чиновнику прочили повышение в окружной столице.

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Действующий глава Ноябрьска Алексей Романов выразил желание остаться на третий срок — он подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность нового главы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «На сегодняшний день в комиссию  заявлено два кандидата. В том числе,  документы подал действующий глава города Алексей Викторович Романов», — говорится в сообщении. Депутаты городской думы выберут нового мэра 17 октября. Документы для участия в конкурсе принимают до 9 октября. Алексей Романов руководит Ноябрьском с 2016 года. На эту должность он перешел с поста главы поселка Уренгой. Ранее чиновнику прочили повышение в окружной столице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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