Ямальский мэр пойдет на третий срок

Действующий глава Ноябрьска Алексей Романов выразил желание остаться на третий срок — он подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность нового главы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«На сегодняшний день в комиссию заявлено два кандидата. В том числе, документы подал действующий глава города Алексей Викторович Романов», — говорится в сообщении.
Депутаты городской думы выберут нового мэра 17 октября. Документы для участия в конкурсе принимают до 9 октября.
Алексей Романов руководит Ноябрьском с 2016 года. На эту должность он перешел с поста главы поселка Уренгой. Ранее чиновнику прочили повышение в окружной столице.
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