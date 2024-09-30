Под Копейском женщина погибла в лобовом ДТП. Фото, видео

01 октября 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Утром 1 октября на дороге между Копейском и поселком Бажова (Челябинская область) женщина-водитель погибла при лобовом столкновении с другим автомобилем. Сейчас сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «Сегодня в 08:00 на втором километре автодороги Копейск — поселок Бажова водитель, управляя автомобилем Hyundai iХ35, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda под управлением женщины. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Там отметили, что водитель Hyundai iХ35 выехал на встречку в месте, где подобный маневр запрещен. Жертв можно было избежать, если бы погибшая была пристегнута ремнем безопасности. Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы продолжают работать на месте происшествия. Женщина погибла на месте аварии Пресс-служба ГАИ по Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 1 октября на дороге между Копейском и поселком Бажова (Челябинская область) женщина-водитель погибла при лобовом столкновении с другим автомобилем. Сейчас сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «Сегодня в 08:00 на втором километре автодороги Копейск — поселок Бажова водитель, управляя автомобилем Hyundai iХ35, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda под управлением женщины. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Там отметили, что водитель Hyundai iХ35 выехал на встречку в месте, где подобный маневр запрещен. Жертв можно было избежать, если бы погибшая была пристегнута ремнем безопасности. Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы продолжают работать на месте происшествия.