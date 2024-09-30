30 сентября 2024

Под Копейском женщина погибла в лобовом ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте ДТП Фото:

Утром 1 октября на дороге между Копейском и поселком Бажова (Челябинская область) женщина-водитель погибла при лобовом столкновении с другим автомобилем. Сейчас сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

«Сегодня в 08:00 на втором километре автодороги Копейск — поселок Бажова водитель, управляя автомобилем Hyundai iХ35, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda под управлением женщины. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Там отметили, что водитель Hyundai iХ35 выехал на встречку в месте, где подобный маневр запрещен. Жертв можно было избежать, если бы погибшая была пристегнута ремнем безопасности. Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы продолжают работать на месте происшествия.

Женщина погибла на месте аварии
Женщина погибла на месте аварии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 1 октября на дороге между Копейском и поселком Бажова (Челябинская область) женщина-водитель погибла при лобовом столкновении с другим автомобилем. Сейчас сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «Сегодня в 08:00 на втором километре автодороги Копейск — поселок Бажова водитель, управляя автомобилем Hyundai iХ35, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda под управлением женщины. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Там отметили, что водитель Hyundai iХ35 выехал на встречку в месте, где подобный маневр запрещен. Жертв можно было избежать, если бы погибшая была пристегнута ремнем безопасности. Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы продолжают работать на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...