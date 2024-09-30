30 сентября 2024

В ХМАО силовики нагрянули с неожиданной проверкой в медцентр, где обследуют мигрантов

Полиция Сургута провела рейд в медцентре, где обследуют мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики Сургута нагрянули с проверкой в медцентр, где обследуют мигрантов
Силовики Сургута нагрянули с проверкой в медцентр, где обследуют мигрантов Фото:

В Сургуте (ХМАО) силовики нагрянули с неожиданной проверкой в Единый медицинский центр на улице Быстринской, где иностранцы обследуются и оформляют документы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в Едином медицинском центре день приема документов, и там массово собираются мигранты. А так как в этот день их много, силовики приехали проверить, кто именно туда придет», — рассказал источник в силовых структурах.

Журналист агентства запросил комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. В ведомстве сообщили, что полиция проводит мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов. В Сургуте силовики проверили более двух десятков иностранцев.

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В Сургуте (ХМАО) силовики нагрянули с неожиданной проверкой в Единый медицинский центр на улице Быстринской, где иностранцы обследуются и оформляют документы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сегодня в Едином медицинском центре день приема документов, и там массово собираются мигранты. А так как в этот день их много, силовики приехали проверить, кто именно туда придет», — рассказал источник в силовых структурах. Журналист агентства запросил комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. В ведомстве сообщили, что полиция проводит мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов. В Сургуте силовики проверили более двух десятков иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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