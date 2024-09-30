В ХМАО силовики нагрянули с неожиданной проверкой в медцентр, где обследуют мигрантов

В Сургуте (ХМАО) силовики нагрянули с неожиданной проверкой в Единый медицинский центр на улице Быстринской, где иностранцы обследуются и оформляют документы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сегодня в Едином медицинском центре день приема документов, и там массово собираются мигранты. А так как в этот день их много, силовики приехали проверить, кто именно туда придет», — рассказал источник в силовых структурах.
Журналист агентства запросил комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. В ведомстве сообщили, что полиция проводит мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов. В Сургуте силовики проверили более двух десятков иностранцев.
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