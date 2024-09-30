30 сентября 2024

В Златоусте сожители-рецидивисты устроили поножовщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Сожители порезали друг друга ножом Фото:

В Златоусте (Челябинская область) в одной из квартир на улице Островского пьяные сожители устроили поножовщину между собой. По словам соседей, обоих забрала скорая.

«Из квартиры доносились крики, звуки борьбы. По итогу к месту приехала скорая, после полиция. Говорят, что парочка порезала друг друга ножами в пьяной драке», — рассказал URA.RU один из жильцов дома.

Источник в медицинской сфере подтвердил URA.RU данные о ножевых ранениях. По его словам, у обоих множественные колото-резанные раны. Сейчас пара находится в тяжелом состоянии.

По словам соседей, сожители вели аморальный образ жизни, перебивались случайными заработками. Оба ранее были судимы.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Златоусте (Челябинская область) в одной из квартир на улице Островского пьяные сожители устроили поножовщину между собой. По словам соседей, обоих забрала скорая. «Из квартиры доносились крики, звуки борьбы. По итогу к месту приехала скорая, после полиция. Говорят, что парочка порезала друг друга ножами в пьяной драке», — рассказал URA.RU один из жильцов дома. Источник в медицинской сфере подтвердил URA.RU данные о ножевых ранениях. По его словам, у обоих множественные колото-резанные раны. Сейчас пара находится в тяжелом состоянии. По словам соседей, сожители вели аморальный образ жизни, перебивались случайными заработками. Оба ранее были судимы. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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