Путин поздравил россиян с днем Сухопутных войск

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин поздравил россиян с днем Сухопутных войск Фото:

День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с этим праздником. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул, что самоотверженность, мужество и отвага являются неотъемлемыми качествами бойцов Сухопутных войск.

«Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. У Сухопутных войск — старейшего вида Вооруженных Сил России — славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.

Он также упомянул про верность Присяге, долгу и товариществу, которые являются неотъемлемыми качествами солдат Сухопутных войск. В своем поздравлении президент страны также выразил четкую уверенность в будущем Сухопутных войск, которые будут верно служить на благо Родине, твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.

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День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с этим праздником. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул, что самоотверженность, мужество и отвага являются неотъемлемыми качествами бойцов Сухопутных войск. «Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. У Сухопутных войск — старейшего вида Вооруженных Сил России — славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Он также упомянул про верность Присяге, долгу и товариществу, которые являются неотъемлемыми качествами солдат Сухопутных войск. В своем поздравлении президент страны также выразил четкую уверенность в будущем Сухопутных войск, которые будут верно служить на благо Родине, твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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