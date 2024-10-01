Путин поздравил россиян с днем Сухопутных войск

День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с этим праздником. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул, что самоотверженность, мужество и отвага являются неотъемлемыми качествами бойцов Сухопутных войск.
«Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. У Сухопутных войск — старейшего вида Вооруженных Сил России — славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.
Он также упомянул про верность Присяге, долгу и товариществу, которые являются неотъемлемыми качествами солдат Сухопутных войск. В своем поздравлении президент страны также выразил четкую уверенность в будущем Сухопутных войск, которые будут верно служить на благо Родине, твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с этим праздником. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул, что самоотверженность, мужество и отвага являются неотъемлемыми качествами бойцов Сухопутных войск. «Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. У Сухопутных войск — старейшего вида Вооруженных Сил России — славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Он также упомянул про верность Присяге, долгу и товариществу, которые являются неотъемлемыми качествами солдат Сухопутных войск. В своем поздравлении президент страны также выразил четкую уверенность в будущем Сухопутных войск, которые будут верно служить на благо Родине, твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.