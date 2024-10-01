Общество Путин поздравил россиян с днем Сухопутных войск 01 октября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 + Путин поздравил россиян с днем Сухопутных войск Фото: Владимир Андреев © URA.RU День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с этим праздником. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул, что самоотверженность, мужество и отвага являются неотъемлемыми качествами бойцов Сухопутных войск. «Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. У Сухопутных войск — старейшего вида Вооруженных Сил России — славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Он также упомянул про верность Присяге, долгу и товариществу, которые являются неотъемлемыми качествами солдат Сухопутных войск. В своем поздравлении президент страны также выразил четкую уверенность в будущем Сухопутных войск, которые будут верно служить на благо Родине, твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с этим праздником. В своем официальном поздравлении российский лидер подчеркнул, что самоотверженность, мужество и отвага являются неотъемлемыми качествами бойцов Сухопутных войск. «Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. У Сухопутных войск — старейшего вида Вооруженных Сил России — славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Он также упомянул про верность Присяге, долгу и товариществу, которые являются неотъемлемыми качествами солдат Сухопутных войск. В своем поздравлении президент страны также выразил четкую уверенность в будущем Сухопутных войск, которые будут верно служить на благо Родине, твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям