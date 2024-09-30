Бабушка из Екатеринбурга с золотыми цепями на шее приобщилась к рэпу и покорила соцсети. Фото, видео

66-летняя екатеринбурженка снимает себя под любимые рэп-треки для соцсетей

01 октября 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Людмила не стесняется надевать все самые лучшие украшения, что у нее есть Фото: Александр Галкаев © URA.RU Людмила Красноперова моментально привлекает внимание тех, кто приезжает на Новомосковский рынок в Екатеринбурге: множество украшений на шее, рэп и песни 90-х из колонки сразу заставляют покупателей оборачиваться. 66-летняя женщина не стесняется, что она любит рэп: снимает видео под любимые треки и выкладывает в блог, в котором насчитывается 37 тысяч подписчиков. Как бабушка с золотыми цепями приобщилась к рэп-культуре и почему отказывается идти на «Модный приговор» — в материале URA.RU. Самый яркий продавец Людмила в торговле с конца 1980-х. Тогда же она параллельно работала на Верх-Исетском заводе, откуда уволилась лишь в 2011 году. Сейчас звезда соцсетей полностью отдает себя торговой точке на Новомосковском рынке, где можно найти все: от шампуров и редких велосипедов до литых оснований для швейных машин и огромных пластиковых бочек. Хозяйка всего этого товара выделяется на фоне остальных продавцов. У женщины громко играют отечественные хиты 90-х, а шею и руки украшают килограммы золота — такому количеству цепей могут позавидовать даже американские звезды хип-хопа. Людмила признается, что они ей совсем не чужды. Snoop Dogg «скурвился» Когда сын женщины был подростком, он начал увлекаться иностранным рэпом. Тогда же, 25 лет назад, Людмила приобщилась к западной культуре, а позже — к русскому рэпу. «Помню, дико стеснялась и делала потише „АК-47“, когда останавливались на дорогах. А сейчас глядите — Витя большой востребованный артист», — рассказывает Людмила. Людмила отказывается от съемок в шоу на федеральном канале Фото: Александр Галкаев © URA.RU На вопрос, кто ее любимый англоязычный исполнитель, отвечает: любимого нет, уважает всех, хотя раньше очень нравился Snoop Dogg, но со временем он «скурвился». Сейчас в почете у Людмилы больше «старая» школа: «9 грамм», Смоки Мо, «Триагрутрика», «АК-47». «То было интереснее, чем новый рэп», — говорит женщина. К слову, яркий образ с золотыми цепями Людмила обрела лишь несколько лет назад, когда почти потеряла способность нормально двигаться. Во время диспансеризации врачи обратили внимание на очень слабый пульс женщины и давление под 230. Тогда бабушке поставили кардиостимулятор, или, как она сама его называет, «батарейку». После этого женщина выбросила свои «бабские» наряды, полностью обновила гардероб и решила, что многочисленные украшения, нажитые годами, залежались на полках. Зовут на «Модный приговор» Что касается заработка на рекламе в соцсетях, то бабушка с золотыми цепями на шее от нее отказывается, потому что блогером себя не считает. «Мне это не надо. Скажут еще: „О, бабка машину продает!“ Кому надо, пусть ко мне приезжает, общается со мной, если хочет. А лучше, если помогут пару кредитиков закрыть, это вообще хорошо было. Я бы с ними даже спела», — смеется Людмила. Рэперы еще пока не предлагали Людмиле записать совместные треки. Зато продюсеры настойчиво зовут на съемки шоу «Мужское/женское», «Модный приговор» и «Давай поженимся». «Они же мне все время пишут. Мне не надо ничего, я деньги на рынке заработаю. Зачем я поеду свое драгоценное время тратить? Чтобы они пропиарились на мне? К 80 годам освобожусь от работы, тогда посмотрим», — шутит звезда соцсетей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Людмила Красноперова моментально привлекает внимание тех, кто приезжает на Новомосковский рынок в Екатеринбурге: множество украшений на шее, рэп и песни 90-х из колонки сразу заставляют покупателей оборачиваться. 66-летняя женщина не стесняется, что она любит рэп: снимает видео под любимые треки и выкладывает в блог, в котором насчитывается 37 тысяч подписчиков. Как бабушка с золотыми цепями приобщилась к рэп-культуре и почему отказывается идти на «Модный приговор» — в материале URA.RU. Людмила в торговле с конца 1980-х. Тогда же она параллельно работала на Верх-Исетском заводе, откуда уволилась лишь в 2011 году. Сейчас звезда соцсетей полностью отдает себя торговой точке на Новомосковском рынке, где можно найти все: от шампуров и редких велосипедов до литых оснований для швейных машин и огромных пластиковых бочек. Хозяйка всего этого товара выделяется на фоне остальных продавцов. У женщины громко играют отечественные хиты 90-х, а шею и руки украшают килограммы золота — такому количеству цепей могут позавидовать даже американские звезды хип-хопа. Людмила признается, что они ей совсем не чужды. Когда сын женщины был подростком, он начал увлекаться иностранным рэпом. Тогда же, 25 лет назад, Людмила приобщилась к западной культуре, а позже — к русскому рэпу. «Помню, дико стеснялась и делала потише „АК-47“, когда останавливались на дорогах. А сейчас глядите — Витя большой востребованный артист», — рассказывает Людмила. На вопрос, кто ее любимый англоязычный исполнитель, отвечает: любимого нет, уважает всех, хотя раньше очень нравился Snoop Dogg, но со временем он «скурвился». Сейчас в почете у Людмилы больше «старая» школа: «9 грамм», Смоки Мо, «Триагрутрика», «АК-47». «То было интереснее, чем новый рэп», — говорит женщина. К слову, яркий образ с золотыми цепями Людмила обрела лишь несколько лет назад, когда почти потеряла способность нормально двигаться. Во время диспансеризации врачи обратили внимание на очень слабый пульс женщины и давление под 230. Тогда бабушке поставили кардиостимулятор, или, как она сама его называет, «батарейку». После этого женщина выбросила свои «бабские» наряды, полностью обновила гардероб и решила, что многочисленные украшения, нажитые годами, залежались на полках. Что касается заработка на рекламе в соцсетях, то бабушка с золотыми цепями на шее от нее отказывается, потому что блогером себя не считает. «Мне это не надо. Скажут еще: „О, бабка машину продает!“ Кому надо, пусть ко мне приезжает, общается со мной, если хочет. А лучше, если помогут пару кредитиков закрыть, это вообще хорошо было. Я бы с ними даже спела», — смеется Людмила. Рэперы еще пока не предлагали Людмиле записать совместные треки. Зато продюсеры настойчиво зовут на съемки шоу «Мужское/женское», «Модный приговор» и «Давай поженимся». «Они же мне все время пишут. Мне не надо ничего, я деньги на рынке заработаю. Зачем я поеду свое драгоценное время тратить? Чтобы они пропиарились на мне? К 80 годам освобожусь от работы, тогда посмотрим», — шутит звезда соцсетей.