В Свердловской области продлили противопожарный режим

Соответствующий режим продлится до 11 октября
Противопожарный режим продлен в Свердловской области до 11 октября. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU.
«Если первый прогноз был, что в течение этой недели в Свердловской области можно было снять противопожарный режим, то пока эти сроки сдвинулись на две недели. 11 октября решим», — заявил Петров.
По его словам, сейчас идет ежедневный мониторинг лесов. Так как отсутствие дождей и сухая трава могут стать причиной развития пожаров.
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