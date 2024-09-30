30 сентября 2024

В Свердловской области продлили противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарная охрана, пожарный
Соответствующий режим продлится до 11 октября Фото:

Противопожарный режим продлен в Свердловской области до 11 октября. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU.

«Если первый прогноз был, что в течение этой недели в Свердловской области можно было снять противопожарный режим, то пока эти сроки сдвинулись на две недели. 11 октября решим», — заявил Петров.

По его словам, сейчас идет ежедневный мониторинг лесов. Так как отсутствие дождей и сухая трава могут стать причиной развития пожаров.

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Противопожарный режим продлен в Свердловской области до 11 октября. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU. «Если первый прогноз был, что в течение этой недели в Свердловской области можно было снять противопожарный режим, то пока эти сроки сдвинулись на две недели. 11 октября решим», — заявил Петров. По его словам, сейчас идет ежедневный мониторинг лесов. Так как отсутствие дождей и сухая трава могут стать причиной развития пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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