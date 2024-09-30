В Свердловской области продлили противопожарный режим

01 октября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Соответствующий режим продлится до 11 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Противопожарный режим продлен в Свердловской области до 11 октября. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU. «Если первый прогноз был, что в течение этой недели в Свердловской области можно было снять противопожарный режим, то пока эти сроки сдвинулись на две недели. 11 октября решим», — заявил Петров. По его словам, сейчас идет ежедневный мониторинг лесов. Так как отсутствие дождей и сухая трава могут стать причиной развития пожаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Противопожарный режим продлен в Свердловской области до 11 октября. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU. «Если первый прогноз был, что в течение этой недели в Свердловской области можно было снять противопожарный режим, то пока эти сроки сдвинулись на две недели. 11 октября решим», — заявил Петров. По его словам, сейчас идет ежедневный мониторинг лесов. Так как отсутствие дождей и сухая трава могут стать причиной развития пожаров.