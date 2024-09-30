30 сентября 2024

Куйвашев получил миллиардные гарантии на закрытой встрече со статусным москвичом

Замглавы Минстроя РФ Ломакин пообещал финансовую поддержку Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ломакин приехал в Екатеринбург на строительный «Иннопром»
Александр Ломакин приехал в Екатеринбург на строительный «Иннопром» Фото:
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Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Свердловская область сможет и дальше рассчитывать на финансовую поддержку Минстроя по реализации различных проектов — социальных и инфраструктурных. Таков итог закрытой встречи губернатора Евгения Куйвашева и застройщиков с первым замминистра строительства РФ Александром Ломакиным на полях строительного форума 100+TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Рамочно обсудили намерения и дальше конструктивно взаимодействовать. Есть понимание, что в рамках различных направлений регион и дальше будет получать из федерального бюджета не менее миллиарда рублей ежегодно», — поделился с URA.RU один из участников встречи.

Форум 100+TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 1-го по 4 октября. На нем также ждут министра строительства Ирека Файзуллина. Предполагается, что у него тоже пройдет разговор с девелоперами и чиновниками, в рамках которого будут обсуждаться, в частности, две проблемы — высокие ипотечные ставки, напрямую влияющие на строительный рынок, и перспективы применения госпрограмм.

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Свердловская область сможет и дальше рассчитывать на финансовую поддержку Минстроя по реализации различных проектов — социальных и инфраструктурных. Таков итог закрытой встречи губернатора Евгения Куйвашева и застройщиков с первым замминистра строительства РФ Александром Ломакиным на полях строительного форума 100+TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «Рамочно обсудили намерения и дальше конструктивно взаимодействовать. Есть понимание, что в рамках различных направлений регион и дальше будет получать из федерального бюджета не менее миллиарда рублей ежегодно», — поделился с URA.RU один из участников встречи. Форум 100+TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 1-го по 4 октября. На нем также ждут министра строительства Ирека Файзуллина. Предполагается, что у него тоже пройдет разговор с девелоперами и чиновниками, в рамках которого будут обсуждаться, в частности, две проблемы — высокие ипотечные ставки, напрямую влияющие на строительный рынок, и перспективы применения госпрограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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