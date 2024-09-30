Куйвашев получил миллиардные гарантии на закрытой встрече со статусным москвичом

Свердловская область сможет и дальше рассчитывать на финансовую поддержку Минстроя по реализации различных проектов — социальных и инфраструктурных. Таков итог закрытой встречи губернатора Евгения Куйвашева и застройщиков с первым замминистра строительства РФ Александром Ломакиным на полях строительного форума 100+TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
«Рамочно обсудили намерения и дальше конструктивно взаимодействовать. Есть понимание, что в рамках различных направлений регион и дальше будет получать из федерального бюджета не менее миллиарда рублей ежегодно», — поделился с URA.RU один из участников встречи.
Форум 100+TechnoBuild проходит в Екатеринбурге с 1-го по 4 октября. На нем также ждут министра строительства Ирека Файзуллина. Предполагается, что у него тоже пройдет разговор с девелоперами и чиновниками, в рамках которого будут обсуждаться, в частности, две проблемы — высокие ипотечные ставки, напрямую влияющие на строительный рынок, и перспективы применения госпрограмм.
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