Федеральный министр летит в Екатеринбург на секретные встречи

В Екатеринбург на форум 100+ TechnoBuild приедет глава минстроя РФ Файзуллин

30 сентября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

В прошлом году Ирек Файзуллин также посещал форум 100+ TechnoBuild Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург 4 октября с рабочим визитом посетит министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Он будет главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который откроется 1 октября. На полях мероприятия Файзуллин не только поучаствует в пленарной сессии, но и проведет несколько закрытых встреч — в том числе с широким кругом девелоперов, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Будут обсуждаться проблемы отрасли — ипотека, судьба программы „Стимул“ (по ней строятся дороги — прим. ред.)», — уточнил собеседник. В свой прошлый визит в Екатеринбург — в октябре 2023-го — Файзуллин как раз анонсировал, что некоторые госпрограммы, важные для застройщиков, урежут. По данным собеседника агентства, в столицу Урала также прилетят заместители Файзуллина. В программе форума, который закроется 4 октября, — конференции и дискуссии по профильным темам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург 4 октября с рабочим визитом посетит министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Он будет главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который откроется 1 октября. На полях мероприятия Файзуллин не только поучаствует в пленарной сессии, но и проведет несколько закрытых встреч — в том числе с широким кругом девелоперов, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Будут обсуждаться проблемы отрасли — ипотека, судьба программы „Стимул“ (по ней строятся дороги — прим. ред.)», — уточнил собеседник. В свой прошлый визит в Екатеринбург — в октябре 2023-го — Файзуллин как раз анонсировал, что некоторые госпрограммы, важные для застройщиков, урежут. По данным собеседника агентства, в столицу Урала также прилетят заместители Файзуллина. В программе форума, который закроется 4 октября, — конференции и дискуссии по профильным темам.