29 сентября 2024

Федеральный министр летит в Екатеринбург на секретные встречи

В Екатеринбург на форум 100+ TechnoBuild приедет глава минстроя РФ Файзуллин
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День второй. Екатеринбург, файзуллин ирек
В прошлом году Ирек Файзуллин также посещал форум 100+ TechnoBuild Фото:

Екатеринбург 4 октября с рабочим визитом посетит министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Он будет главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который откроется 1 октября. На полях мероприятия Файзуллин не только поучаствует в пленарной сессии, но и проведет несколько закрытых встреч — в том числе с широким кругом девелоперов, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Будут обсуждаться проблемы отрасли — ипотека, судьба программы „Стимул“ (по ней строятся дороги — прим. ред.)», — уточнил собеседник. В свой прошлый визит в Екатеринбург — в октябре 2023-го — Файзуллин как раз анонсировал, что некоторые госпрограммы, важные для застройщиков, урежут.

По данным собеседника агентства, в столицу Урала также прилетят заместители Файзуллина. В программе форума, который закроется 4 октября, — конференции и дискуссии по профильным темам.

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Екатеринбург 4 октября с рабочим визитом посетит министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Он будет главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который откроется 1 октября. На полях мероприятия Файзуллин не только поучаствует в пленарной сессии, но и проведет несколько закрытых встреч — в том числе с широким кругом девелоперов, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Будут обсуждаться проблемы отрасли — ипотека, судьба программы „Стимул“ (по ней строятся дороги — прим. ред.)», — уточнил собеседник. В свой прошлый визит в Екатеринбург — в октябре 2023-го — Файзуллин как раз анонсировал, что некоторые госпрограммы, важные для застройщиков, урежут. По данным собеседника агентства, в столицу Урала также прилетят заместители Файзуллина. В программе форума, который закроется 4 октября, — конференции и дискуссии по профильным темам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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