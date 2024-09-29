Федеральный министр летит в Екатеринбург на секретные встречи

Екатеринбург 4 октября с рабочим визитом посетит министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Он будет главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который откроется 1 октября. На полях мероприятия Файзуллин не только поучаствует в пленарной сессии, но и проведет несколько закрытых встреч — в том числе с широким кругом девелоперов, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Будут обсуждаться проблемы отрасли — ипотека, судьба программы „Стимул“ (по ней строятся дороги — прим. ред.)», — уточнил собеседник. В свой прошлый визит в Екатеринбург — в октябре 2023-го — Файзуллин как раз анонсировал, что некоторые госпрограммы, важные для застройщиков, урежут.
По данным собеседника агентства, в столицу Урала также прилетят заместители Файзуллина. В программе форума, который закроется 4 октября, — конференции и дискуссии по профильным темам.
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