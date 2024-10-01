Челябинец выиграл 2 млн рублей в лотерею, купив билет за 100 рублей

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Челябинец стал миллионерам, выиграв в лотерею Фото:

Житель Челябинской области, купив лотерейный билет за 100 рублей, стал миллионером. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», выигрыш челябинца составил 2 млн рублей.

«Житель Челябинской области выиграл суперприз — 2 000 000 рублей в 6383-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“. Участник купил билет за 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там отметили, что участник приобрел выигрышный билет незадолго до розыгрыша. Пока он не обратился в лотерейный центр. Возможно, он еще не знает о своем везении.

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Житель Челябинской области, купив лотерейный билет за 100 рублей, стал миллионером. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», выигрыш челябинца составил 2 млн рублей. «Житель Челябинской области выиграл суперприз — 2 000 000 рублей в 6383-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“. Участник купил билет за 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что участник приобрел выигрышный билет незадолго до розыгрыша. Пока он не обратился в лотерейный центр. Возможно, он еще не знает о своем везении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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