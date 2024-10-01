Челябинец выиграл 2 млн рублей в лотерею, купив билет за 100 рублей

Челябинец стал миллионерам, выиграв в лотерею
Житель Челябинской области, купив лотерейный билет за 100 рублей, стал миллионером. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», выигрыш челябинца составил 2 млн рублей.
«Житель Челябинской области выиграл суперприз — 2 000 000 рублей в 6383-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“. Участник купил билет за 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Там отметили, что участник приобрел выигрышный билет незадолго до розыгрыша. Пока он не обратился в лотерейный центр. Возможно, он еще не знает о своем везении.
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