Челябинец выиграл 2 млн рублей в лотерею, купив билет за 100 рублей

01 октября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Челябинец стал миллионерам, выиграв в лотерею Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области, купив лотерейный билет за 100 рублей, стал миллионером. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», выигрыш челябинца составил 2 млн рублей. «Житель Челябинской области выиграл суперприз — 2 000 000 рублей в 6383-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“. Участник купил билет за 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что участник приобрел выигрышный билет незадолго до розыгрыша. Пока он не обратился в лотерейный центр. Возможно, он еще не знает о своем везении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области, купив лотерейный билет за 100 рублей, стал миллионером. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», выигрыш челябинца составил 2 млн рублей. «Житель Челябинской области выиграл суперприз — 2 000 000 рублей в 6383-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“. Участник купил билет за 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что участник приобрел выигрышный билет незадолго до розыгрыша. Пока он не обратился в лотерейный центр. Возможно, он еще не знает о своем везении.