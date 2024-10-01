Розовые танки в челябинском Саду Победы перекрасят в зеленый цвет. Фото

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Объезд памятников. Челябинск., танк
Технике вернут привычный зеленый цвет Фото:

Ставшие розовыми после нанесения грунтовки танки в Саду победы в Челябинске перекрасят в зеленый цвет. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Саду Победы подрядчик приступает к покраске экспонатов военной техники. До 6 октября в один слой будет нанесена зеленая краска на все 19 машин, покрытых специальной грунтовкой. Затем, после просыхания, окрашивание повторят еще несколько раз», — сообщили в пресс-службе.

После нанесения специальной грунтовки танки поменяли цвет на розовый. Помимо окраски, технику в Саду Победы ремонтируют. Ведется замена ржавых элементов. Обновленную выставку планируется открыть к ноябрю.

Танки и пушки после грунтовки стали розовыми
Танки и пушки после грунтовки стали розовыми

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Ставшие розовыми после нанесения грунтовки танки в Саду победы в Челябинске перекрасят в зеленый цвет. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «В Саду Победы подрядчик приступает к покраске экспонатов военной техники. До 6 октября в один слой будет нанесена зеленая краска на все 19 машин, покрытых специальной грунтовкой. Затем, после просыхания, окрашивание повторят еще несколько раз», — сообщили в пресс-службе. После нанесения специальной грунтовки танки поменяли цвет на розовый. Помимо окраски, технику в Саду Победы ремонтируют. Ведется замена ржавых элементов. Обновленную выставку планируется открыть к ноябрю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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