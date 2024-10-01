Ставшие розовыми после нанесения грунтовки танки в Саду победы в Челябинске перекрасят в зеленый цвет. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Саду Победы подрядчик приступает к покраске экспонатов военной техники. До 6 октября в один слой будет нанесена зеленая краска на все 19 машин, покрытых специальной грунтовкой. Затем, после просыхания, окрашивание повторят еще несколько раз», — сообщили в пресс-службе.
После нанесения специальной грунтовки танки поменяли цвет на розовый. Помимо окраски, технику в Саду Победы ремонтируют. Ведется замена ржавых элементов. Обновленную выставку планируется открыть к ноябрю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!