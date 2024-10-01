Розовые танки в челябинском Саду Победы перекрасят в зеленый цвет. Фото

01 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Технике вернут привычный зеленый цвет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ставшие розовыми после нанесения грунтовки танки в Саду победы в Челябинске перекрасят в зеленый цвет. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «В Саду Победы подрядчик приступает к покраске экспонатов военной техники. До 6 октября в один слой будет нанесена зеленая краска на все 19 машин, покрытых специальной грунтовкой. Затем, после просыхания, окрашивание повторят еще несколько раз», — сообщили в пресс-службе. После нанесения специальной грунтовки танки поменяли цвет на розовый. Помимо окраски, технику в Саду Победы ремонтируют. Ведется замена ржавых элементов. Обновленную выставку планируется открыть к ноябрю. Танки и пушки после грунтовки стали розовыми Пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ставшие розовыми после нанесения грунтовки танки в Саду победы в Челябинске перекрасят в зеленый цвет. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «В Саду Победы подрядчик приступает к покраске экспонатов военной техники. До 6 октября в один слой будет нанесена зеленая краска на все 19 машин, покрытых специальной грунтовкой. Затем, после просыхания, окрашивание повторят еще несколько раз», — сообщили в пресс-службе. После нанесения специальной грунтовки танки поменяли цвет на розовый. Помимо окраски, технику в Саду Победы ремонтируют. Ведется замена ржавых элементов. Обновленную выставку планируется открыть к ноябрю.