Психиатры закончили обследовать пермячку, бросившую труп сына в чемодане на мусорке

Психиатры признали вменяемой пермячку Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве сына, тело которого она бросила в чемодане возле мусорных контейнеров. Сейчас женщина содержится в СИЗО Перми.
«Шатову привезли в Пермь из Екатеринбурга, где она проходила психиатрическую экспертизу. Сейчас женщина находится в СИЗО №5. Там она пробудет до конца расследования уголовного дела. Эксперты признали ее вменяемой. Речи о принудительном лечении не идет», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.
Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего девятилетнего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в сердце. После этого погрузила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с телом сына Шатова оставила на контейнерной площадке возле дома на улице Монастырской. Утром его обнаружил местный житель, который вызвал экстренные службы.
После того как Шатова оставила чемодан с сыном, она скрылась и сутки пряталась на чердаке в одной из гостиниц Перми, где ранее арендовала офис. Когда ее задержали, она призналась в содеянном. Суд отправил Шатову на два месяца в СИЗО и назначил психиатрическую экспертизу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!