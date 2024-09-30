30 сентября 2024

Психиатры закончили обследовать пермячку, бросившую труп сына в чемодане на мусорке

«КП-Пермь: психиатры признали вменяемой Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка Ирина Шатова прошла психиатрическую экспертизу
Пермячка Ирина Шатова прошла психиатрическую экспертизу Фото:

Психиатры признали вменяемой пермячку Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве сына, тело которого она бросила в чемодане возле мусорных контейнеров. Сейчас женщина содержится в СИЗО Перми.

«Шатову привезли в Пермь из Екатеринбурга, где она проходила психиатрическую экспертизу. Сейчас женщина находится в СИЗО №5. Там она пробудет до конца расследования уголовного дела. Эксперты признали ее вменяемой. Речи о принудительном лечении не идет», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.

Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего девятилетнего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в сердце. После этого погрузила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с телом сына Шатова оставила на контейнерной площадке возле дома на улице Монастырской. Утром его обнаружил местный житель, который вызвал экстренные службы.

После того как Шатова оставила чемодан с сыном, она скрылась и сутки пряталась на чердаке в одной из гостиниц Перми, где ранее арендовала офис. Когда ее задержали, она призналась в содеянном. Суд отправил Шатову на два месяца в СИЗО и назначил психиатрическую экспертизу.

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Психиатры признали вменяемой пермячку Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве сына, тело которого она бросила в чемодане возле мусорных контейнеров. Сейчас женщина содержится в СИЗО Перми. «Шатову привезли в Пермь из Екатеринбурга, где она проходила психиатрическую экспертизу. Сейчас женщина находится в СИЗО №5. Там она пробудет до конца расследования уголовного дела. Эксперты признали ее вменяемой. Речи о принудительном лечении не идет», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник. Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего девятилетнего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в сердце. После этого погрузила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с телом сына Шатова оставила на контейнерной площадке возле дома на улице Монастырской. Утром его обнаружил местный житель, который вызвал экстренные службы. После того как Шатова оставила чемодан с сыном, она скрылась и сутки пряталась на чердаке в одной из гостиниц Перми, где ранее арендовала офис. Когда ее задержали, она призналась в содеянном. Суд отправил Шатову на два месяца в СИЗО и назначил психиатрическую экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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