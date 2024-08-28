Пермячка, бросившая тело сына в чемодане на мусорке, ждет этапа в Екатеринбурге

Жительница Перми, признавшаяся в убийстве своего 9-летнего сына, Ирина Шатова находится в Екатеринбурге. Оттуда она отправится на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву.
«Шатову перевели в Екатеринбург из пермского СИЗО-5. Оттуда ее этапируют в Москву, где будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Она должна показать была ли Шатова вменяема в момент убийства своего ребенка», — пишет Properm со ссылкой на свои источники. По данным издания, экспертизу ей будут проводить в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения РФ.
Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля сначала задушила своего 9-летнего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в область сердца. После этого пермячка погрузила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с телом сына Шатова оставила на контейнерной площадке возле дома на ул. Монастырская. Ранним утром его обнаружил местный житель, он же и вызвал туда экстренные службы.
После того, как Шатова оставила чемодан с сыном, она скрылась и сутки пряталась на чердаке в одной из гостиниц Перми, где ранее арендовала офис. Когда ее задержали, она полностью призналась в содеянном. Суд отправил ее в СИЗО на два месяца.
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