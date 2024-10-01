В Челябинске 1 октября пропал семилетний мальчик, уехавший из дома на маршрутке. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».
«Пропал мальчик семи лет. Уехал на маршрутке из дома по улице Дмитрия Неаполитанова», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
У мальчика карие глаза, темно-русые волосы и рост 130 сантиметров. Среди особых примет — шрам на голове. Ребенок был одет в синюю спортивную куртку, черные кроссовки и классические брюки. В последний раз его видели в шапке с черепом.
Обновлено в 15:26 по уральскому времени:
«Найден. Жив», — сообщил инфорг поисков.
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