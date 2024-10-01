В Челябинске пропал семилетний мальчик. Фото

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Мальчик уехал из дома на маршрутке и с тех пор его местонахождение не известно
Мальчик уехал из дома на маршрутке и с тех пор его местонахождение не известно Фото:

В Челябинске 1 октября пропал семилетний мальчик, уехавший из дома на маршрутке. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».

«Пропал мальчик семи лет. Уехал на маршрутке из дома по улице Дмитрия Неаполитанова», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

У мальчика карие глаза, темно-русые волосы и рост 130 сантиметров. Среди особых примет — шрам на голове. Ребенок был одет в синюю спортивную куртку, черные кроссовки и классические брюки. В последний раз его видели в шапке с черепом.

Обновлено в 15:26 по уральскому времени:

«Найден. Жив», — сообщил инфорг поисков.

Мальчик был одет в шапку с черепом и синюю спортивную куртку
Мальчик был одет в шапку с черепом и синюю спортивную куртку
Фото:

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В Челябинске 1 октября пропал семилетний мальчик, уехавший из дома на маршрутке. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас». «Пропал мальчик семи лет. Уехал на маршрутке из дома по улице Дмитрия Неаполитанова», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте». У мальчика карие глаза, темно-русые волосы и рост 130 сантиметров. Среди особых примет — шрам на голове. Ребенок был одет в синюю спортивную куртку, черные кроссовки и классические брюки. В последний раз его видели в шапке с черепом. Обновлено в 15:26 по уральскому времени: «Найден. Жив», — сообщил инфорг поисков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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