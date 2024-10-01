В Челябинской области резко выросло число арендных коттеджей и квартир

В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число арендных коттеджей для командированных выросло на 75%, количество сдаваемых в аренду квартир — на 41%. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Выбор квартир для командированных в Челябинской области вырос на 41% за год, а загородных объектов — на 75%. При этом цены на аренду загородных домов снизились на 10% до 6 500 рублей за сутки, на квартиры — на 4% до 2 500 рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России выбор загородных домов вырос на 93% за год, таунхаусов — на 83%, дач — на 75%, коттеджей — на 69%. При этом сильнее всего аренда загородной недвижимости за месяц снизилась в Воронежской области, Ханты-Мансийском автономном округе — на 16%, Калининградской области — на 15%, Крыму (-12%), Ставропольском крае (-11%) и Челябинской области (-10%).
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