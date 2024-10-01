Пермяки принесли венки и цветы к памятному обелиску Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли первый в Пермском крае обелиск в память о погибших товарищах. Он установлен в квартале воинской славы на кладбище близ населенного пункта Болгары. Мероприятие, на котором присутствовали корреспонденты URA.RU, состоялось 1 октября.

«В этот день мы рады представить вам первый в Пермском крае обелиск, установленный в память о бессмертном подвиге бойцов ЧВК „Вагнер“ […]. У парней был контракт. Контракт с родиной, с совестью, с компанией. Они выполнили его до конца», — сказали на открытии представители указанной частной военной компании.

Председатель пермского реготделения «Союза десантников России» Андрей Поздеев отметил, что пермяки не забудут подвиг бойцов ЧВК, которые «прошли непростой путь». «Память о подвиге тех пацанов жива, пока мы храним ее, и передаем подрастающему поколению. Пример тому — обелиск, который все-таки нашел свое место здесь, где лежат ребята, которые прошли непростой путь — путь воина», — сказал Поздеев.

Благодарность за увековечивание памяти погибших от лица пермских ветеранов выразил и ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке Александр Чередниченко. Он выразил уверенность, что обелиск «станет местом поклонения», а пермяки никогда не забудут своих боевых товарищей, которые погибли, защищая родину».