В Перми открыли первый обелиск погибшим бойцам ЧВК «Вагнер». Фото, видео

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Открытие памятника героям сво на Болгарском кладбище. Пермь, памятник, манумент
Пермяки принесли венки и цветы к памятному обелиску Фото:

Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли первый в Пермском крае обелиск в память о погибших товарищах. Он установлен в квартале воинской славы на кладбище близ населенного пункта Болгары. Мероприятие, на котором присутствовали корреспонденты URA.RU, состоялось 1 октября.

«В этот день мы рады представить вам первый в Пермском крае обелиск, установленный в память о бессмертном подвиге бойцов ЧВК „Вагнер“ […]. У парней был контракт. Контракт с родиной, с совестью, с компанией. Они выполнили его до конца», — сказали на открытии представители указанной частной военной компании.

Председатель пермского реготделения «Союза десантников России» Андрей Поздеев отметил, что пермяки не забудут подвиг бойцов ЧВК, которые «прошли непростой путь». «Память о подвиге тех пацанов жива, пока мы храним ее, и передаем подрастающему поколению. Пример тому — обелиск, который все-таки нашел свое место здесь, где лежат ребята, которые прошли непростой путь — путь воина», — сказал Поздеев.

Благодарность за увековечивание памяти погибших от лица пермских ветеранов выразил и ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке Александр Чередниченко. Он выразил уверенность, что обелиск «станет местом поклонения», а пермяки никогда не забудут своих боевых товарищей, которые погибли, защищая родину».

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Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли первый в Пермском крае обелиск в память о погибших товарищах. Он установлен в квартале воинской славы на кладбище близ населенного пункта Болгары. Мероприятие, на котором присутствовали корреспонденты URA.RU, состоялось 1 октября. «В этот день мы рады представить вам первый в Пермском крае обелиск, установленный в память о бессмертном подвиге бойцов ЧВК „Вагнер“ […]. У парней был контракт. Контракт с родиной, с совестью, с компанией. Они выполнили его до конца», — сказали на открытии представители указанной частной военной компании. Председатель пермского реготделения «Союза десантников России» Андрей Поздеев отметил, что пермяки не забудут подвиг бойцов ЧВК, которые «прошли непростой путь». «Память о подвиге тех пацанов жива, пока мы храним ее, и передаем подрастающему поколению. Пример тому — обелиск, который все-таки нашел свое место здесь, где лежат ребята, которые прошли непростой путь — путь воина», — сказал Поздеев. Благодарность за увековечивание памяти погибших от лица пермских ветеранов выразил и ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке Александр Чередниченко. Он выразил уверенность, что обелиск «станет местом поклонения», а пермяки никогда не забудут своих боевых товарищей, которые погибли, защищая родину».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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