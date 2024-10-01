Мэрия Тобольска «испугалась» собственного иска миллиардеру Руссу

Тобольская мэрия через суд принуждает «Мостострой-11» исполнить обязательства

Компанию миллиардера Руссу принуждают исполнить гарантийные обязательства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольской администрации «испугались» судебных разборок с компанией «Мостострой-11», которая принадлежит миллиардеру и экс-депутату тюменской областной думы Николаю Руссу. В беседе с URA.RU специалисты пресс-службы мэрии Тобольска отрицают наличие иска, который уже зарегистрирован в судебной системе региона.

«В департаменте, который подал иск, не говорят про объект спора, ничего вообще не говорят. Утверждают, что никаких судов с обществом „Мостострой-11“ у нас нет. Это какая-то ошибка», — сообщили в ответ на запрос URA.RU в пресс-службе администрации.

Между тем, в распоряжении URA.RU есть определение арбитражного суда Тюменской области, в котором говорится о претензиях департамента городской среды города Тобольска к компании Руссу. По данным этого документа, департамент пытается принудить АО «Мостострой-11» к исполнению неких гарантийных обязательств. Суть этих обязательств в документе не указана. «Назначить предварительное судебное заседание на 14 октября 2024 года на 10 часов 00 минут», — гласит документ.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области наличие иска подтвердили. «Это не ошибка. Иск зарегистрирован в системе „Электронное правосудие“, информация о нем открытая», — пояснили URA.RU в ведомстве.

На момент публикации связаться с представителями АО «Мостострой-11» не удалось. Агентство направило руководителю компании письменный запрос с просьбой пояснить, в чем состоит суть претензий тобольского департамента. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о других судебных исках, которые получила фирма Руссу в 2024 году.