В Тюмени в два раза подскочила заболеваемость коронавирусом

За месяц количество заболевших выросло почти в два раза
В Тюменской области за месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших. Такая информация указана на сайте объясняем.рф.
«За 39-ю неделю (23-29 сентября) в Тюменской области выявлено 338 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 34 человек. Госпитализировано — 20 человек», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что также в регионе растет заболеваемость ОРВИ. Грипп на территории Тюменской области не циркулирует.
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