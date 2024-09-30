30 сентября 2024

В Тюмени в два раза подскочила заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц количество заболевших выросло почти в два раза
За месяц количество заболевших выросло почти в два раза Фото:

В Тюменской области за месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших. Такая информация указана на сайте объясняем.рф.

«За 39-ю неделю (23-29 сентября) в Тюменской области выявлено 338 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 34 человек. Госпитализировано — 20 человек», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что также в регионе растет заболеваемость ОРВИ. Грипп на территории Тюменской области не циркулирует.

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В Тюменской области за месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. «За 39-ю неделю (23-29 сентября) в Тюменской области выявлено 338 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 34 человек. Госпитализировано — 20 человек», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что также в регионе растет заболеваемость ОРВИ. Грипп на территории Тюменской области не циркулирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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