Врач назвал болезни, о которых можно узнать по походке

Изменения в походке могут указывать на проблемы с опорно-двигательной системой. Так, например, походка вразвалочку свидетельствует о слабости мышц ног и спины. Об этом рассказал врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев.
«Походка вразвалочку говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины. Из-за этого бедро и таз опускаются при каждом шаге, что приводит к нестабильному шагу», — прокомментировал Шохирев «
Врач также упомянул о «петушиной» походке, возникающей из-за пареза малоберцового нерва. Анталгическая же походка является реакцией на болевые ощущения, когда человек старается снизить нагрузку на поврежденную сторону. Если колено у человека аномально разгибается, то это говорит о гиперэкстензии коленного сустава.
Как URA.RU сообщало ранее, врач-диетолог назвал причины мышечных спазмов. Такая реакция организма может быть вызвана дефицитом магния.
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