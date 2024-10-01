Врач назвал болезни, о которых можно узнать по походке

Врач-ортопед Шохирев: изменения в походке говорят о слабости мышц
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Изменения в походке могут указывать на ряд болезней Фото:

Изменения в походке могут указывать на проблемы с опорно-двигательной системой. Так, например, походка вразвалочку свидетельствует о слабости мышц ног и спины. Об этом рассказал врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев.

«Походка вразвалочку говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины. Из-за этого бедро и таз опускаются при каждом шаге, что приводит к нестабильному шагу», — прокомментировал Шохирев «Газете.Ru».

Врач также упомянул о «петушиной» походке, возникающей из-за пареза малоберцового нерва. Анталгическая же походка является реакцией на болевые ощущения, когда человек старается снизить нагрузку на поврежденную сторону. Если колено у человека аномально разгибается, то это говорит о гиперэкстензии коленного сустава.

Как URA.RU сообщало ранее, врач-диетолог назвал причины мышечных спазмов. Такая реакция организма может быть вызвана дефицитом магния.

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Изменения в походке могут указывать на проблемы с опорно-двигательной системой. Так, например, походка вразвалочку свидетельствует о слабости мышц ног и спины. Об этом рассказал врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев. «Походка вразвалочку говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины. Из-за этого бедро и таз опускаются при каждом шаге, что приводит к нестабильному шагу», — прокомментировал Шохирев «Газете.Ru». Врач также упомянул о «петушиной» походке, возникающей из-за пареза малоберцового нерва. Анталгическая же походка является реакцией на болевые ощущения, когда человек старается снизить нагрузку на поврежденную сторону. Если колено у человека аномально разгибается, то это говорит о гиперэкстензии коленного сустава. Как URA.RU сообщало ранее, врач-диетолог назвал причины мышечных спазмов. Такая реакция организма может быть вызвана дефицитом магния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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