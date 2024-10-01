Врач назвал болезни, о которых можно узнать по походке

Врач-ортопед Шохирев: изменения в походке говорят о слабости мышц

01 октября 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Изменения в походке могут указывать на ряд болезней Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Изменения в походке могут указывать на проблемы с опорно-двигательной системой. Так, например, походка вразвалочку свидетельствует о слабости мышц ног и спины. Об этом рассказал врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев. «Походка вразвалочку говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины. Из-за этого бедро и таз опускаются при каждом шаге, что приводит к нестабильному шагу», — прокомментировал Шохирев « Газете.Ru ». Врач также упомянул о «петушиной» походке, возникающей из-за пареза малоберцового нерва. Анталгическая же походка является реакцией на болевые ощущения, когда человек старается снизить нагрузку на поврежденную сторону. Если колено у человека аномально разгибается, то это говорит о гиперэкстензии коленного сустава. Как URA.RU сообщало ранее, врач-диетолог назвал причины мышечных спазмов. Такая реакция организма может быть вызвана дефицитом магния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменения в походке могут указывать на проблемы с опорно-двигательной системой. Так, например, походка вразвалочку свидетельствует о слабости мышц ног и спины. Об этом рассказал врач-травматолог-ортопед Роман Шохирев. «Походка вразвалочку говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины. Из-за этого бедро и таз опускаются при каждом шаге, что приводит к нестабильному шагу», — прокомментировал Шохирев «Газете.Ru». Врач также упомянул о «петушиной» походке, возникающей из-за пареза малоберцового нерва. Анталгическая же походка является реакцией на болевые ощущения, когда человек старается снизить нагрузку на поврежденную сторону. Если колено у человека аномально разгибается, то это говорит о гиперэкстензии коленного сустава. Как URA.RU сообщало ранее, врач-диетолог назвал причины мышечных спазмов. Такая реакция организма может быть вызвана дефицитом магния.