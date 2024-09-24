Общество Здоровье Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме Диетолог Разаренова: дефицит магния в организме вызывает риск сердечной аритмии 24 сентября 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Александра Разаренова подчеркнула, что стресс способствует потере магния (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Магний является важным минералом для здоровья, и его дефицит может привести к серьезным проблемам, таким как усталость, мышечные спазмы и сердечные аритмии. Диетолог Александра Разаренова в интервью журналистам рассказала, что потеря магния усугубляет негативные реакции организма. «Пищевая среднесуточная потребность в магнии составляет 400 мг. Стресс способствует большим потерям магния, а его дефицит усиливает негативные реакции организма», — цитирует радио Sputnik Разаренову. По словам эксперта, для поддержания уровня магния важно сбалансировать рацион. Нужно включить продукты, богатые этим минералом: орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки, семена подсолнечника), зеленые листовые овощи (шпинат, брокколи), цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, ячмень), бобовые (чечевица, черные бобы, нут), рыба (лосось, скумбрия), субпродукты, фрукты (бананы, авокадо, инжир), темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше), молочные продукты (йогурт, сыр). Восполнить недостаток магния также можно с помощью приема специальных добавок. Например, использования магниевых солей для ванн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Магний является важным минералом для здоровья, и его дефицит может привести к серьезным проблемам, таким как усталость, мышечные спазмы и сердечные аритмии. Диетолог Александра Разаренова в интервью журналистам рассказала, что потеря магния усугубляет негативные реакции организма. «Пищевая среднесуточная потребность в магнии составляет 400 мг. Стресс способствует большим потерям магния, а его дефицит усиливает негативные реакции организма», — цитирует радио Sputnik Разаренову. По словам эксперта, для поддержания уровня магния важно сбалансировать рацион. Нужно включить продукты, богатые этим минералом: орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки, семена подсолнечника), зеленые листовые овощи (шпинат, брокколи), цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, ячмень), бобовые (чечевица, черные бобы, нут), рыба (лосось, скумбрия), субпродукты, фрукты (бананы, авокадо, инжир), темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше), молочные продукты (йогурт, сыр). Восполнить недостаток магния также можно с помощью приема специальных добавок. Например, использования магниевых солей для ванн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям