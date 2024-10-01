Двое россиян погибли во время крушения вертолета в Пакистане

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В Пакистане потерпел крушение вертолет Ми-8
В Пакистане потерпел крушение вертолет Ми-8 Фото:

Посольство России в Пакистане подтвердило гибель двух российских граждан в результате крушения вертолета в Северном Вазиристане. Крушение унесло жизни Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также белорусского пилота Сергея Кошелева.

«Посольство России в Пакистане с сожалением сообщает, что двое граждан России Николай Рыбакович и Самвел Мардоян, а также белорусский пилот Сергей Кошелев, находившиеся на борту вертолета <...> опознаны как погибшие», — заявила пресс-служба посольства. Официальное заявление размещено в telegram-канале ведомства.

Представители дипломатической миссии выразили свои соболезнования и поддержку семьям погибших. Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошло крушение вертолета Ми-8. На борту воздушного судна находилось два россиянина, передает RT. Предварительно причиной крушения стали технические неполадки. Reuters сообщал, что при крушении чартерного вертолета погибли шесть человек.

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Посольство России в Пакистане подтвердило гибель двух российских граждан в результате крушения вертолета в Северном Вазиристане. Крушение унесло жизни Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также белорусского пилота Сергея Кошелева. «Посольство России в Пакистане с сожалением сообщает, что двое граждан России Николай Рыбакович и Самвел Мардоян, а также белорусский пилот Сергей Кошелев, находившиеся на борту вертолета <...> опознаны как погибшие», — заявила пресс-служба посольства. Официальное заявление размещено в telegram-канале ведомства. Представители дипломатической миссии выразили свои соболезнования и поддержку семьям погибших. Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления. Ранее в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошло крушение вертолета Ми-8. На борту воздушного судна находилось два россиянина, передает RT. Предварительно причиной крушения стали технические неполадки. Reuters сообщал, что при крушении чартерного вертолета погибли шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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