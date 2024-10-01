В Кургане впервые открылась контактная выставка машин из СССР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцам впервые открыли контактную выставку с советскими машинами
Курганцам впервые открыли контактную выставку с советскими машинами Фото:

В Кургане в одном из торговых центров Заозерного района впервые открылась контактная выставка машин, произведенных СССР. Об этом агентству сообщил читатель URA.RU. 

«В Кургане впервые открылась контактная выставка машин из СССР. Также в коллекции представлены иностранные модели», — рассказал читатель URA.RU, побывавший на выставке автомоделей. 

Среди экспонатов есть машина милиции, известные советские автомобили «Победа» и «Волга». Также представлены зарубежные малскары, родстеры, ретро и мототехника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в одном из торговых центров Заозерного района впервые открылась контактная выставка машин, произведенных СССР. Об этом агентству сообщил читатель URA.RU.  «В Кургане впервые открылась контактная выставка машин из СССР. Также в коллекции представлены иностранные модели», — рассказал читатель URA.RU, побывавший на выставке автомоделей.  Среди экспонатов есть машина милиции, известные советские автомобили «Победа» и «Волга». Также представлены зарубежные малскары, родстеры, ретро и мототехника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...