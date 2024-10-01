Курганцам впервые открыли контактную выставку с советскими машинами
В Кургане в одном из торговых центров Заозерного района впервые открылась контактная выставка машин, произведенных СССР. Об этом агентству сообщил читатель URA.RU.
«В Кургане впервые открылась контактная выставка машин из СССР. Также в коллекции представлены иностранные модели», — рассказал читатель URA.RU, побывавший на выставке автомоделей.
Среди экспонатов есть машина милиции, известные советские автомобили «Победа» и «Волга». Также представлены зарубежные малскары, родстеры, ретро и мототехника.
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