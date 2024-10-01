Бывший статусный пермский чиновник вышел на новую работу

Бывший руководитель департамента культуры и советник мэра Перми Василий Головин вышел на новую работу. С 1 октября 2024 года он занял пост исполнительного директора ДК имени Солдатова.
«Василий Головин занял должность исполнительного директора МАУК „Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова“. Он вышел на новую работу с 1 октября», — подтвердили URA.RU в городской администрации.
В 2021 году Головин работал начальником департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. В июне 2024 года он занял пост советника главы города. Ранее возглавлял пермский ДК имени Кирова.
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