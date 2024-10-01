В Екатеринбурге 45 иностранцев доставили в отдел полиции после полицейского рейда. Некоторых из них теперь ждет выдворение за пределы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
«В Железнодорожном районе 1 октября в полицию доставили 45 иностранцев с целью установки их личностей по базам учета. Оказалось, некоторые мигранты даже не носят с собой документы. В итоге 13 человек ждет депортация», — сообщили в ведомстве.
Операция «Нелегал» закончится в городе 6 октября. В мероприятиях участвуют сотрудники ОВД, отдела по вопросам миграции, участковые, кинологи, гаишники и из других ведомств.
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