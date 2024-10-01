Полиция задержала толпу мигрантов в Екатеринбурге. Фото, видео

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Операция закончится 6 октября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 45 иностранцев доставили в отдел полиции после полицейского рейда. Некоторых из них теперь ждет выдворение за пределы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

«В Железнодорожном районе 1 октября в полицию доставили 45 иностранцев с целью установки их личностей по базам учета. Оказалось, некоторые мигранты даже не носят с собой документы. В итоге 13 человек ждет депортация», — сообщили в ведомстве.

Операция «Нелегал» закончится в городе 6 октября. В мероприятиях участвуют сотрудники ОВД, отдела по вопросам миграции, участковые, кинологи, гаишники и из других ведомств.

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В Екатеринбурге 45 иностранцев доставили в отдел полиции после полицейского рейда. Некоторых из них теперь ждет выдворение за пределы РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «В Железнодорожном районе 1 октября в полицию доставили 45 иностранцев с целью установки их личностей по базам учета. Оказалось, некоторые мигранты даже не носят с собой документы. В итоге 13 человек ждет депортация», — сообщили в ведомстве. Операция «Нелегал» закончится в городе 6 октября. В мероприятиях участвуют сотрудники ОВД, отдела по вопросам миграции, участковые, кинологи, гаишники и из других ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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