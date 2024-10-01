На форуме в Екатеринбурге презентовали проект строительства нового кампуса УрФУ. Фото

01 октября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

На международном форуме представили новый кампус УрФу в Новокольцовском Фото: пресс-служба Группы Синара В Екатеринбурге на международном строительном форуме представили проект нового кампуса Уральского федерального университета. Презентация выполнена в виде объемного макета, размещенного на стенде компании «Синара-Девелопмент». «На стенде компании установлен макет проекта комплексного освоения территории — района Новокольцовский. Его строят на юго-востоке Екатеринбурга на территории в 620 гектаров. На макете представлен кампус УрФУ. Он включает строящиеся учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), а также инфраструктуру. Это общежития, общественный и медицинский центры и спортивные объекты. Общая площадь — 350 тысяч квадратных метров», — сообщила пресс-служба «Синара-Девелопмент». На сессии Минстроя РФ «Цифровизация строительства и эксплуатации в макропроектах: кампусы мирового уровня» гендиректор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров рассказал о ходе реализации проекта «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации» и формировании среды обучения в рамках новых образовательных траекторий вуза. «В настоящее время ведется строительство трех учебных корпусов кампуса УрФУ общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Их сдадут в ноябре 2025 года. В институтах и СУНЦе появятся просторные аудитории и конференц-залы, оборудованные мультимедиа, современные лаборатории», — отметил Уваров. Он добавил, что в СУНЦ разместят обсерваторию для изучения звездного неба со всем оборудованием. На выставке 100+ «Синара-Девелопмент» также впервые продемонстрировала посетителям арт-объект «Час икс», проект которого стал победителем конкурса «Точка отсчета». Инсталляция появится в кампусе УрФУ в конце 2025 года. Башни часов на макете указывают реальное время. На каждой грани нанесены цифры народов мира, использующих разные системы счисления. У студентов за время учебы будет возможность выучить написание цифр в других государствах. Программа по созданию университетских кампусов стартовала в России в 2021 году по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» планируется создать 25 кампусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на международном строительном форуме представили проект нового кампуса Уральского федерального университета. Презентация выполнена в виде объемного макета, размещенного на стенде компании «Синара-Девелопмент». «На стенде компании установлен макет проекта комплексного освоения территории — района Новокольцовский. Его строят на юго-востоке Екатеринбурга на территории в 620 гектаров. На макете представлен кампус УрФУ. Он включает строящиеся учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), а также инфраструктуру. Это общежития, общественный и медицинский центры и спортивные объекты. Общая площадь — 350 тысяч квадратных метров», — сообщила пресс-служба «Синара-Девелопмент». На сессии Минстроя РФ «Цифровизация строительства и эксплуатации в макропроектах: кампусы мирового уровня» гендиректор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров рассказал о ходе реализации проекта «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации» и формировании среды обучения в рамках новых образовательных траекторий вуза. «В настоящее время ведется строительство трех учебных корпусов кампуса УрФУ общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Их сдадут в ноябре 2025 года. В институтах и СУНЦе появятся просторные аудитории и конференц-залы, оборудованные мультимедиа, современные лаборатории», — отметил Уваров. Он добавил, что в СУНЦ разместят обсерваторию для изучения звездного неба со всем оборудованием. На выставке 100+ «Синара-Девелопмент» также впервые продемонстрировала посетителям арт-объект «Час икс», проект которого стал победителем конкурса «Точка отсчета». Инсталляция появится в кампусе УрФУ в конце 2025 года. Башни часов на макете указывают реальное время. На каждой грани нанесены цифры народов мира, использующих разные системы счисления. У студентов за время учебы будет возможность выучить написание цифр в других государствах. Программа по созданию университетских кампусов стартовала в России в 2021 году по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» планируется создать 25 кампусов.