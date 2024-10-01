Германия депортировала более 30 россиян за 2024 год

В текущем году Германия депортировала в Россию более 30 человек. Об этом сообщило агентство DPA.
«Германия снова депортирует больше людей в Россию. Как подтвердили в федеральном МВД по запросу, в период с января по август этого года на родину были депортированы 32 гражданина России. Годом ранее их было всего семь», — передает немецкое информационное агентство со ссылкой на данные МВД ФРГ. Отмечается, что депортация затруднена из-за отсутствия прямых рейсов между странами. Агентство уточнило, что за 2023 год было осуществлено всего семь высылок граждан России из страны.
Ранее латвийские власти разослали почти 1000 писем россиянам с угрозой депортации. Основанием стало невыполнение требований для получения вида на жительство (ВНЖ). Позже министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис, сообщил, что массовой депортации не будет, однако уточнил индивидуальные распоряжения о выдворении граждан из Латвии будут выполняться.
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