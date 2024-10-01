Германия депортировала более 30 россиян за 2024 год

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В 2024 году более 30 россиян были депортированы из Германии, заявило DPA
В 2024 году более 30 россиян были депортированы из Германии, заявило DPA Фото:

В текущем году Германия депортировала в Россию более 30 человек. Об этом сообщило агентство DPA.

«Германия снова депортирует больше людей в Россию. Как подтвердили в федеральном МВД по запросу, в период с января по август этого года на родину были депортированы 32 гражданина России. Годом ранее их было всего семь», — передает немецкое информационное агентство со ссылкой на данные МВД ФРГ. Отмечается, что депортация затруднена из-за отсутствия прямых рейсов между странами. Агентство уточнило, что за 2023 год было осуществлено всего семь высылок граждан России из страны.

Ранее латвийские власти разослали почти 1000 писем россиянам с угрозой депортации. Основанием стало невыполнение требований для получения вида на жительство (ВНЖ). Позже министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис, сообщил, что массовой депортации не будет, однако уточнил индивидуальные распоряжения о выдворении граждан из Латвии будут выполняться.

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В текущем году Германия депортировала в Россию более 30 человек. Об этом сообщило агентство DPA. «Германия снова депортирует больше людей в Россию. Как подтвердили в федеральном МВД по запросу, в период с января по август этого года на родину были депортированы 32 гражданина России. Годом ранее их было всего семь», — передает немецкое информационное агентство со ссылкой на данные МВД ФРГ. Отмечается, что депортация затруднена из-за отсутствия прямых рейсов между странами. Агентство уточнило, что за 2023 год было осуществлено всего семь высылок граждан России из страны. Ранее латвийские власти разослали почти 1000 писем россиянам с угрозой депортации. Основанием стало невыполнение требований для получения вида на жительство (ВНЖ). Позже министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис, сообщил, что массовой депортации не будет, однако уточнил индивидуальные распоряжения о выдворении граждан из Латвии будут выполняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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