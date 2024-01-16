Власти Латвии разослали почти 1000 писем россиянам с угрозой депортации

16 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Латвия отправила письма 985 россиянам, которых собирается депортировать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Латвия разослала повторные письма для россиян, в которых власти страны угрожали угрозой депортации 985 граждан РФ из республики. Они не выполнили требования для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе. «[Повторные письма были направлены,] чтобы они могли сообщить нам свое мнение о том, что им может быть выдано предписание о выезде», — передает телеканал слова Розе. Она добавила, что информации о том, что происходит с этими гражданами, нет. Телеканал отметил, что в течение двух недель россияне должны дать ответ на повторные письма. Решение об их депортации еще не принято. Отмечается, что в ответе они могут указать то, что уже покинули страну, если это является правдой. А также заявить о предоставлении дополнительного времени на выезд или о намерении подать заявление о ВНЖ в Латвии. Если ответ не будет получен, то власти страны будут вынуждены провести проверку по факту пребывания россиян на территории республики. Ранее сообщалось, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам РФ. Их обвиняют в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. В Дирекции по делам гражданства и миграции страны (УДГМ) напомнили, что срок постоянного ВНЖ истекает с 3 января, даже в случае, если россиянин подал заявление на получение другого вида на жительство. Позже стало известно, что из республики выдворили 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Как сообщает посольство России, Рига посчитала его угрозой для национальной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Латвия разослала повторные письма для россиян, в которых власти страны угрожали угрозой депортации 985 граждан РФ из республики. Они не выполнили требования для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе. «[Повторные письма были направлены,] чтобы они могли сообщить нам свое мнение о том, что им может быть выдано предписание о выезде», — передает телеканал слова Розе. Она добавила, что информации о том, что происходит с этими гражданами, нет. Телеканал отметил, что в течение двух недель россияне должны дать ответ на повторные письма. Решение об их депортации еще не принято. Отмечается, что в ответе они могут указать то, что уже покинули страну, если это является правдой. А также заявить о предоставлении дополнительного времени на выезд или о намерении подать заявление о ВНЖ в Латвии. Если ответ не будет получен, то власти страны будут вынуждены провести проверку по факту пребывания россиян на территории республики. Ранее сообщалось, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам РФ. Их обвиняют в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. В Дирекции по делам гражданства и миграции страны (УДГМ) напомнили, что срок постоянного ВНЖ истекает с 3 января, даже в случае, если россиянин подал заявление на получение другого вида на жительство. Позже стало известно, что из республики выдворили 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Как сообщает посольство России, Рига посчитала его угрозой для национальной безопасности.