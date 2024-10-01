ТМК выбрала лучшие инициативы сотрудников по улучшению производства

01 октября 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Лучшие предложения выбрали на форуме «Горизонты» в Сочи Фото: пресс-служба ТМК «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) определила лучшие лучше инициативы сотрудников по развитию металлургического производства в России, а также по созданию в отрасли новых товаров и услуг. Перспективные предложения эксперты ТМК отобрали на форуме «Горизонты», прошедшем в Сочи. Как сообщает пресс-служба предприятия, в событии приняли участие более 600 металлургов, которые представили 306 докладов с новаторскими и модернизированными идеями. «В составе делегаций есть те, кто уже не первый раз представляет свои инициативы, однако 55% участников юбилейного форума впервые принимают участие в „Горизонтах“. Сюда приезжают талантливые молодые люди, чтобы решать актуальные задачи и предлагать амбициозные проекты. Отмечу, что общий экономический эффект инициатив, представленных на форуме за 20 лет, составил более 80 млрд рублей», — рассказала заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина. Предложения специалистов были разбиты на четыре основных направления: бизнес, smart-металлургия, стратегия устойчивого развития и цифровые технологии (digital). Лучшими инициативами на форуме признали проекты по автоматизации и роботизации металлургического производства, снижению парниковых выбросов, освоению технологии выпуска новых видов труб и внедрению системы компьютерного зрения для борьбы с дефектами. Также на конференции металлурги встретились с известными деятелями из сфер спорта, производства, образования и культуры. Отдельный конкурс «Горизонтов» был посвящен выявлению среди участников потенциальных лидеров и управленцев. Организатором форума стал корпоративный университет TMK2U. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) определила лучшие лучше инициативы сотрудников по развитию металлургического производства в России, а также по созданию в отрасли новых товаров и услуг. Перспективные предложения эксперты ТМК отобрали на форуме «Горизонты», прошедшем в Сочи. Как сообщает пресс-служба предприятия, в событии приняли участие более 600 металлургов, которые представили 306 докладов с новаторскими и модернизированными идеями. «В составе делегаций есть те, кто уже не первый раз представляет свои инициативы, однако 55% участников юбилейного форума впервые принимают участие в „Горизонтах“. Сюда приезжают талантливые молодые люди, чтобы решать актуальные задачи и предлагать амбициозные проекты. Отмечу, что общий экономический эффект инициатив, представленных на форуме за 20 лет, составил более 80 млрд рублей», — рассказала заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина. Предложения специалистов были разбиты на четыре основных направления: бизнес, smart-металлургия, стратегия устойчивого развития и цифровые технологии (digital). Лучшими инициативами на форуме признали проекты по автоматизации и роботизации металлургического производства, снижению парниковых выбросов, освоению технологии выпуска новых видов труб и внедрению системы компьютерного зрения для борьбы с дефектами. Также на конференции металлурги встретились с известными деятелями из сфер спорта, производства, образования и культуры. Отдельный конкурс «Горизонтов» был посвящен выявлению среди участников потенциальных лидеров и управленцев. Организатором форума стал корпоративный университет TMK2U.