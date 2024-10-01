ТМК выбрала лучшие инициативы сотрудников по улучшению производства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лучшие предложения выбрали на форуме «Горизонты» в Сочи
Лучшие предложения выбрали на форуме «Горизонты» в Сочи Фото:

«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) определила лучшие лучше инициативы сотрудников по развитию металлургического производства в России, а также по созданию в отрасли новых товаров и услуг. Перспективные предложения эксперты ТМК отобрали на форуме «Горизонты», прошедшем в Сочи. Как сообщает пресс-служба предприятия, в событии приняли участие более 600 металлургов, которые представили 306 докладов с новаторскими и модернизированными идеями.

«В составе делегаций есть те, кто уже не первый раз представляет свои инициативы, однако 55% участников юбилейного форума впервые принимают участие в „Горизонтах“. Сюда приезжают талантливые молодые люди, чтобы решать актуальные задачи и предлагать амбициозные проекты. Отмечу, что общий экономический эффект инициатив, представленных на форуме за 20 лет, составил более 80 млрд рублей», — рассказала заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина.

Предложения специалистов были разбиты на четыре основных направления: бизнес, smart-металлургия, стратегия устойчивого развития и цифровые технологии (digital). Лучшими инициативами на форуме признали проекты по автоматизации и роботизации металлургического производства, снижению парниковых выбросов, освоению технологии выпуска новых видов труб и внедрению системы компьютерного зрения для борьбы с дефектами.

Также на конференции металлурги встретились с известными деятелями из сфер спорта, производства, образования и культуры. Отдельный конкурс «Горизонтов» был посвящен выявлению среди участников потенциальных лидеров и управленцев. Организатором форума стал корпоративный университет TMK2U.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) определила лучшие лучше инициативы сотрудников по развитию металлургического производства в России, а также по созданию в отрасли новых товаров и услуг. Перспективные предложения эксперты ТМК отобрали на форуме «Горизонты», прошедшем в Сочи. Как сообщает пресс-служба предприятия, в событии приняли участие более 600 металлургов, которые представили 306 докладов с новаторскими и модернизированными идеями. «В составе делегаций есть те, кто уже не первый раз представляет свои инициативы, однако 55% участников юбилейного форума впервые принимают участие в „Горизонтах“. Сюда приезжают талантливые молодые люди, чтобы решать актуальные задачи и предлагать амбициозные проекты. Отмечу, что общий экономический эффект инициатив, представленных на форуме за 20 лет, составил более 80 млрд рублей», — рассказала заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина. Предложения специалистов были разбиты на четыре основных направления: бизнес, smart-металлургия, стратегия устойчивого развития и цифровые технологии (digital). Лучшими инициативами на форуме признали проекты по автоматизации и роботизации металлургического производства, снижению парниковых выбросов, освоению технологии выпуска новых видов труб и внедрению системы компьютерного зрения для борьбы с дефектами. Также на конференции металлурги встретились с известными деятелями из сфер спорта, производства, образования и культуры. Отдельный конкурс «Горизонтов» был посвящен выявлению среди участников потенциальных лидеров и управленцев. Организатором форума стал корпоративный университет TMK2U.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...