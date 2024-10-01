Полиция поймала жителя Сургута, который массово портил машины на улице

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Полиция нашла сургутянина, портившего автомобили
Полиция нашла сургутянина, портившего автомобили Фото:

Полицейские поймали сургутянина, который царапал машины на улице, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Мужчина испортил надписями более десятка автомобилей.

«Установили мужчину 1988 года рождения. На него поступило порядка 12 обращений. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Сургутянин выцарапал на автомобилях неприличные слова.

Источник URA.RU в силовых структурах добавляет, что мужчину поместили в психдиспансер. Он уточняет, что на автомобилях сургутянин писал слово «лох».

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Полицейские поймали сургутянина, который царапал машины на улице, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Мужчина испортил надписями более десятка автомобилей. «Установили мужчину 1988 года рождения. На него поступило порядка 12 обращений. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Сургутянин выцарапал на автомобилях неприличные слова. Источник URA.RU в силовых структурах добавляет, что мужчину поместили в психдиспансер. Он уточняет, что на автомобилях сургутянин писал слово «лох».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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