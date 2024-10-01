Полиция поймала жителя Сургута, который массово портил машины на улице

Полиция нашла сургутянина, портившего автомобили
Полицейские поймали сургутянина, который царапал машины на улице, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Мужчина испортил надписями более десятка автомобилей.
«Установили мужчину 1988 года рождения. На него поступило порядка 12 обращений. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Сургутянин выцарапал на автомобилях неприличные слова.
Источник URA.RU в силовых структурах добавляет, что мужчину поместили в психдиспансер. Он уточняет, что на автомобилях сургутянин писал слово «лох».
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