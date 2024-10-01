Минимум четыре человека погибли во время стрельбы в Тель-Авиве

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Четыре человека погибли, еще девять пострадали во время стрельбы в Тель-Авиве (архивное фото) Фото:

В результате обстрела в арабском районе Яффо в Тель-Авиве погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом».

«По меньшей мере четыре человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Яффо — арабском районе Тель-Авива», — говорится в сообщении. Его цитирует издание The Jerusalem Post. Стрельба в арабском районе Тель-Авива произошла 1 октября. Оба террориста ликвидированы.

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В результате обстрела в арабском районе Яффо в Тель-Авиве погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом». «По меньшей мере четыре человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Яффо — арабском районе Тель-Авива», — говорится в сообщении. Его цитирует издание The Jerusalem Post. Стрельба в арабском районе Тель-Авива произошла 1 октября. Оба террориста ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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