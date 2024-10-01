Минимум четыре человека погибли во время стрельбы в Тель-Авиве

Четыре человека погибли, еще девять пострадали во время стрельбы в Тель-Авиве (архивное фото)Фото: Андрей Широков/ТАСС
В результате обстрела в арабском районе Яффо в Тель-Авиве погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом».
«По меньшей мере четыре человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Яффо — арабском районе Тель-Авива», — говорится в сообщении. Его цитирует издание The Jerusalem Post. Стрельба в арабском районе Тель-Авива произошла 1 октября. Оба террориста ликвидированы.
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В результате обстрела в арабском районе Яффо в Тель-Авиве погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом». «По меньшей мере четыре человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Яффо — арабском районе Тель-Авива», — говорится в сообщении. Его цитирует издание The Jerusalem Post. Стрельба в арабском районе Тель-Авива произошла 1 октября. Оба террориста ликвидированы.