Минимум четыре человека погибли во время стрельбы в Тель-Авиве

01 октября 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Четыре человека погибли, еще девять пострадали во время стрельбы в Тель-Авиве (архивное фото) Фото: Андрей Широков/ТАСС В результате обстрела в арабском районе Яффо в Тель-Авиве погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом». «По меньшей мере четыре человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Яффо — арабском районе Тель-Авива», — говорится в сообщении. Его цитирует издание The Jerusalem Post. Стрельба в арабском районе Тель-Авива произошла 1 октября. Оба террориста ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обстрела в арабском районе Яффо в Тель-Авиве погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом». «По меньшей мере четыре человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Яффо — арабском районе Тель-Авива», — говорится в сообщении. Его цитирует издание The Jerusalem Post. Стрельба в арабском районе Тель-Авива произошла 1 октября. Оба террориста ликвидированы.