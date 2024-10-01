Прокуратура ХМАО проверит колледж Лангепаса, где на преподавателя напали с ножом

Прокуратура ХМАО проведет проверку в колледже Лангепаса, в котором экс-студент напал с ножом на преподавателя. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.
«Прокуратура г. Лангепаса организовала проверку по происшествию в колледже города. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в прокуратуре ХМАО.
В ходе проверки будет оценено соблюдение законодательства в колледже Лангепаса. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидент с нападением на преподавателя произошел в политехническом колледже Лангепаса. Экс-студент учебного заведения пришел туда с ножом и газовым баллончиком, после чего напал на одного из преподавателей. По словам источников агентства, он сделал это из чувства мести.
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