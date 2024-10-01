01 октября 2024

Челябинский ХК «Трактор» начал московский тур с победы над «Спартаком»

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Зак Фукале стал героем буллитной серии Фото:

Челябинский ХК «Трактор» победил в первом матче так называемого московского тура, противником в котором стал «Спартак». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее оказались челябинцы.

Счет в матче открыли хозяева. На 13 минуте первого периода при игре 4 на 4 отличился Иван Морозов. За минуту до конца первой двадцатиминутки равенство на табло установил нападающий челябинской команды Андрей Светлаков.

Во втором периоде челябинцы захватили преимущество, благодаря голу Максима Шабанова. Хозяева отыгрались в контратаке: красивым броском в дальнюю девятку забил Михаил Мальцев.

В третьем периоде зрители голов не увидели. Игра перешла в овертайм, но и там победителя команды не выявили. Матч перешел в серию буллитов, где сильнее оказались челябинцы.

Первый матч между командами также дошел до буллитов. Тогда в них победу праздновал столичный клуб.

Выездная серия «черно-белых» продолжится матчами против «Динамо» и «ЦСКА». Все игры пройдут в Москве. Затем «Трактор» вернется в Челябинск. Всего в октябре челябинцы сыграют 13 матчей.

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Челябинский ХК «Трактор» победил в первом матче так называемого московского тура, противником в котором стал «Спартак». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее оказались челябинцы. Счет в матче открыли хозяева. На 13 минуте первого периода при игре 4 на 4 отличился Иван Морозов. За минуту до конца первой двадцатиминутки равенство на табло установил нападающий челябинской команды Андрей Светлаков. Во втором периоде челябинцы захватили преимущество, благодаря голу Максима Шабанова. Хозяева отыгрались в контратаке: красивым броском в дальнюю девятку забил Михаил Мальцев. В третьем периоде зрители голов не увидели. Игра перешла в овертайм, но и там победителя команды не выявили. Матч перешел в серию буллитов, где сильнее оказались челябинцы. Первый матч между командами также дошел до буллитов. Тогда в них победу праздновал столичный клуб. Выездная серия «черно-белых» продолжится матчами против «Динамо» и «ЦСКА». Все игры пройдут в Москве. Затем «Трактор» вернется в Челябинск. Всего в октябре челябинцы сыграют 13 матчей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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