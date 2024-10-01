Петербургские силовики пресекли деятельность по организации незаконной миграции. Видео

02 октября 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Силовики задержали трех участников преступной группы Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность преступной группы по организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «В Санкт-Петербурге пресечена организация незаконной миграции. Были проведены 10 обысков по местам проживания членов преступной группы, в хостелах, а также в подразделениях управления по вопросам миграции. На данный момент задержаны три члена преступной группы, также решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрания меры пресечения», — сообщили в telegram-канале ведомства. По версии следствия, трое фигурантов и неустановленные соучастники вступили в преступный сговор для незаконной постановки на миграционный учет иностранцев. Для этого они искали мигрантов, которым за деньги оформляли необходимые документы о регистрации по месту пребывания в РФ. Регистрация иностранных граждан производилась в трех хостелах на территории города. МВД России разработало проект постановления правительства, согласно которому станет общедоступной информация о наличии или отсутствии информации о мигрантах. База данных на сайте МВД будет обновляться каждые сутки после внесения новых сведений в реестр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность преступной группы по организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «В Санкт-Петербурге пресечена организация незаконной миграции. Были проведены 10 обысков по местам проживания членов преступной группы, в хостелах, а также в подразделениях управления по вопросам миграции. На данный момент задержаны три члена преступной группы, также решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрания меры пресечения», — сообщили в telegram-канале ведомства. По версии следствия, трое фигурантов и неустановленные соучастники вступили в преступный сговор для незаконной постановки на миграционный учет иностранцев. Для этого они искали мигрантов, которым за деньги оформляли необходимые документы о регистрации по месту пребывания в РФ. Регистрация иностранных граждан производилась в трех хостелах на территории города. МВД России разработало проект постановления правительства, согласно которому станет общедоступной информация о наличии или отсутствии информации о мигрантах. База данных на сайте МВД будет обновляться каждые сутки после внесения новых сведений в реестр.