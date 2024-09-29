Информацию о нелегальных мигрантах в России сделают доступной для всех граждан

МВД России разработало проект постановления правительства, согласно которому общедоступная часть реестра контролируемых лиц будет опубликована на официальном сайте ведомства. Он будет включать в себя информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, чьи законные основания для пребывания в РФ оказались прекращены. Данные из реестра станут доступны всем желающим по запросу.
Постановление предполагается ввести в действие с 5 февраля 2025 года. Согласно проекту, на сайте МВД будет доступна информация о наличии или отсутствии сведений об иностранце в реестре. «В закрытой подсистеме сайта МВД будет собрана следующая информация: наличие или отсутствие сведений об иностранце в реестре контролируемых лиц, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность», — передает текст проекта газета «Ведомости».
База данных на сайте МВД будет обновляться каждые сутки после внесения новых сведений о лице в реестр. Также проект предусматривает, что оператор системы будет хранить историю обработанных запросов в течение пяти лет.
Ранее URA.RU писало о том, что правительство России определило сроки для высылки иностранцев, которые находятся на территории страны незаконно. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца текущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.