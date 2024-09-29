29 сентября 2024

Информацию о нелегальных мигрантах в России сделают доступной для всех граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Любой человек сможет на сайте МВД узнать информацию о нелегальных иностранцах
Любой человек сможет на сайте МВД узнать информацию о нелегальных иностранцах Фото:

МВД России разработало проект постановления правительства, согласно которому общедоступная часть реестра контролируемых лиц будет опубликована на официальном сайте ведомства. Он будет включать в себя информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, чьи законные основания для пребывания в РФ оказались прекращены. Данные из реестра станут доступны всем желающим по запросу.

Постановление предполагается ввести в действие с 5 февраля 2025 года. Согласно проекту, на сайте МВД будет доступна информация о наличии или отсутствии сведений об иностранце в реестре. «В закрытой подсистеме сайта МВД будет собрана следующая информация: наличие или отсутствие сведений об иностранце в реестре контролируемых лиц, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность», — передает текст проекта газета «Ведомости».

База данных на сайте МВД будет обновляться каждые сутки после внесения новых сведений о лице в реестр. Также проект предусматривает, что оператор системы будет хранить историю обработанных запросов в течение пяти лет.

Ранее URA.RU писало о том, что правительство России определило сроки для высылки иностранцев, которые находятся на территории страны незаконно. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца текущего года.

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МВД России разработало проект постановления правительства, согласно которому общедоступная часть реестра контролируемых лиц будет опубликована на официальном сайте ведомства. Он будет включать в себя информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, чьи законные основания для пребывания в РФ оказались прекращены. Данные из реестра станут доступны всем желающим по запросу. Постановление предполагается ввести в действие с 5 февраля 2025 года. Согласно проекту, на сайте МВД будет доступна информация о наличии или отсутствии сведений об иностранце в реестре. «В закрытой подсистеме сайта МВД будет собрана следующая информация: наличие или отсутствие сведений об иностранце в реестре контролируемых лиц, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность», — передает текст проекта газета «Ведомости». База данных на сайте МВД будет обновляться каждые сутки после внесения новых сведений о лице в реестр. Также проект предусматривает, что оператор системы будет хранить историю обработанных запросов в течение пяти лет. Ранее URA.RU писало о том, что правительство России определило сроки для высылки иностранцев, которые находятся на территории страны незаконно. Власти сообщили, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до конца текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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