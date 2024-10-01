01 октября 2024

В Нижнем Тагиле появились проекционные пешеходные переходы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такие пешеходные переходы видны в любое время суток (архивное фото)
Такие пешеходные переходы видны в любое время суток (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) у школы № 44 начали работать новые проекционные пешеходные переходы, которые хорошо видно в любое время суток. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Новые проекционные пешеходные переходы начали работать вчера вечером у школы № 44. Один — на улице Ломоносова, и два — на улице Пархоменко. Прожекторы выделяют не только сам переход, но и идущих по нему людей на расстоянии более 150 метров, что значительно повышает безопасность передвижения пешеходов», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, проекция также заметна при любой погоде на улице. Подобные пешеходные переходы продолжат появляться вблизи школ и детских садов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) у школы № 44 начали работать новые проекционные пешеходные переходы, которые хорошо видно в любое время суток. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Новые проекционные пешеходные переходы начали работать вчера вечером у школы № 44. Один — на улице Ломоносова, и два — на улице Пархоменко. Прожекторы выделяют не только сам переход, но и идущих по нему людей на расстоянии более 150 метров, что значительно повышает безопасность передвижения пешеходов», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, проекция также заметна при любой погоде на улице. Подобные пешеходные переходы продолжат появляться вблизи школ и детских садов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...