В Нижнем Тагиле (Свердловская область) у школы № 44 начали работать новые проекционные пешеходные переходы, которые хорошо видно в любое время суток. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Новые проекционные пешеходные переходы начали работать вчера вечером у школы № 44. Один — на улице Ломоносова, и два — на улице Пархоменко. Прожекторы выделяют не только сам переход, но и идущих по нему людей на расстоянии более 150 метров, что значительно повышает безопасность передвижения пешеходов», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, проекция также заметна при любой погоде на улице. Подобные пешеходные переходы продолжат появляться вблизи школ и детских садов.
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