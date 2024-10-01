Самолет с вице-премьером Чернышенко развернулся в небе у границы Ирана

02 октября 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Самолет с российской делегацией вынужденно приземлился в Минеральных Водах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Доху для участия в саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, совершил вынужденную посадку. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана он приземлился в Минеральных Водах. «Специальный борт, на котором находятся зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара — Доху — ожидался ориентировочно в 00.30 мск», — сообщили РИА Новости. Изменение маршрута вызвано угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана. Как ранее сообщало URA.RU, Иран 1 октября выпустил около 180 ракет по территории Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Доху для участия в саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, совершил вынужденную посадку. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана он приземлился в Минеральных Водах. «Специальный борт, на котором находятся зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара — Доху — ожидался ориентировочно в 00.30 мск», — сообщили РИА Новости. Изменение маршрута вызвано угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана. Как ранее сообщало URA.RU, Иран 1 октября выпустил около 180 ракет по территории Израиля.