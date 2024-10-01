01 октября 2024

Самолет с вице-премьером Чернышенко развернулся в небе у границы Ирана

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, посадка самолета, самолет
Самолет с российской делегацией вынужденно приземлился в Минеральных Водах Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Доху для участия в саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, совершил вынужденную посадку. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана он приземлился в Минеральных Водах.

«Специальный борт, на котором находятся зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара — Доху — ожидался ориентировочно в 00.30 мск», — сообщили РИА Новости.

Изменение маршрута вызвано угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана. Как ранее сообщало URA.RU, Иран 1 октября выпустил около 180 ракет по территории Израиля.

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Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Доху для участия в саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, совершил вынужденную посадку. Из-за закрытия воздушного пространства Ирана он приземлился в Минеральных Водах. «Специальный борт, на котором находятся зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара — Доху — ожидался ориентировочно в 00.30 мск», — сообщили РИА Новости. Изменение маршрута вызвано угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана. Как ранее сообщало URA.RU, Иран 1 октября выпустил около 180 ракет по территории Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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