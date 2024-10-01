Росавиация обратилась к авиакомпаниям РФ с требованием из-за атак Ирана

Росавиация призвала российские авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака из-за угрозы безопасности. Об этом сообщили в ведомстве.
«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов рекомендуем российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — говорится в сообщении Росавиации. Информация появилась в telegram-канале ведомства.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Израиль о мощном ответе в случае агрессии. После обстрела по Израилю запущено около 500 ракет. В Израиле введена система ПВО, население активно использует бомбоубежища для защиты от ракетных ударов. По данным Mash, самолет Сочи — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю.
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Росавиация призвала российские авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака из-за угрозы безопасности. Об этом сообщили в ведомстве. «В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов рекомендуем российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — говорится в сообщении Росавиации. Информация появилась в telegram-канале ведомства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Израиль о мощном ответе в случае агрессии. После обстрела по Израилю запущено около 500 ракет. В Израиле введена система ПВО, население активно использует бомбоубежища для защиты от ракетных ударов. По данным Mash, самолет Сочи — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю.