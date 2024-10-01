01 октября 2024

Белый дом: американские эсминцы участвовали в перехвате запущенных Ираном ракет

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Клипарт. Американский эсминец Porter, фото с сайта Военно-морские сил США. Екатеринбург , сша, эсминец, рorter
Эсминцы участвовали в перехвате ракетных ударов Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Американские эсминцы USS Cole и USS Bulkeley участвовали в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Были задействованы два эсминца: USS Bulkeley и USS Cole. Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — заявил Райдер на пресс-конференции с журналистами. Его слова приводит издание РИА Новости.

Иран 1 октября выпустил ракеты по территории Израиля. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки было отомстить за смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. МИД Ирана заявило, что ракетные удары по Израилю были нацелены на военные объекты.

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Американские эсминцы USS Cole и USS Bulkeley участвовали в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Были задействованы два эсминца: USS Bulkeley и USS Cole. Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — заявил Райдер на пресс-конференции с журналистами. Его слова приводит издание РИА Новости. Иран 1 октября выпустил ракеты по территории Израиля. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки было отомстить за смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. МИД Ирана заявило, что ракетные удары по Израилю были нацелены на военные объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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