Белый дом: американские эсминцы участвовали в перехвате запущенных Ираном ракет

02 октября 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Эсминцы участвовали в перехвате ракетных ударов Фото: Official U.S. Navy Page public.navy.mil новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Американские эсминцы USS Cole и USS Bulkeley участвовали в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Были задействованы два эсминца: USS Bulkeley и USS Cole. Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — заявил Райдер на пресс-конференции с журналистами. Его слова приводит издание РИА Новости. Иран 1 октября выпустил ракеты по территории Израиля. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки было отомстить за смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. МИД Ирана заявило, что ракетные удары по Израилю были нацелены на военные объекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские эсминцы USS Cole и USS Bulkeley участвовали в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Были задействованы два эсминца: USS Bulkeley и USS Cole. Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — заявил Райдер на пресс-конференции с журналистами. Его слова приводит издание РИА Новости. Иран 1 октября выпустил ракеты по территории Израиля. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки было отомстить за смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. МИД Ирана заявило, что ракетные удары по Израилю были нацелены на военные объекты.