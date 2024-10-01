МИД Ирана раскрыл цели ракетного удара по Израилю

МИД Ирана: целью ракетного удара по Израилю были только военные объекты

02 октября 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Удары были направлены на объекты, которые использовались для военной агрессии против Ирана, заявили в МИД Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Ракетные удары Ирана по Израилю были нацелены исключительно на военные объекты. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана. Израильская армия ночью будет наносить мощные удары по всему Ближнему Востоку «Целью ракетного удара по Израилю были только военные объекты», — подчеркнул представитель МИД. В заявлении уточняется, что удары были четко скоординированы и направлены на объекты, которые, по мнению Тегерана, использовались для военной агрессии против Ирана. Иран выпустил баллистические ракеты по территории Израиля 1 октября. В стране объявили воздушную тревогу, а граждан призвали укрыться в бомбоубежищах. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки было отомстить за смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, пишет RT. Генштаб Израиля пообещал «выбрать время» и удивить ответом на атаку Ирана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракетные удары Ирана по Израилю были нацелены исключительно на военные объекты. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана. «Целью ракетного удара по Израилю были только военные объекты», — подчеркнул представитель МИД. В заявлении уточняется, что удары были четко скоординированы и направлены на объекты, которые, по мнению Тегерана, использовались для военной агрессии против Ирана. Иран выпустил баллистические ракеты по территории Израиля 1 октября. В стране объявили воздушную тревогу, а граждан призвали укрыться в бомбоубежищах. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки было отомстить за смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, пишет RT. Генштаб Израиля пообещал «выбрать время» и удивить ответом на атаку Ирана.