01 октября 2024

Огненный дождь из ракет хлынул на Израиль: видео и фото взрывов

Иран ударил по Израилю: уничтожена база Неватим
© Служба новостей «URA.RU»
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Массированная ракетная атака со стороны Ирана на Израиль 1 октября Фото:

Иран 1 октября атаковал Израиль. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции выпустили около 400 баллистических ракет по военным целям и объектам сферы безопасности. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника.

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Иран 1 октября атаковал Израиль. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции выпустили около 400 баллистических ракет по военным целям и объектам сферы безопасности. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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