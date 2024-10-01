Огненный дождь из ракет хлынул на Израиль: видео и фото взрывов

Массированная ракетная атака со стороны Ирана на Израиль 1 октября
Иран 1 октября атаковал Израиль. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции выпустили около 400 баллистических ракет по военным целям и объектам сферы безопасности. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника.
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