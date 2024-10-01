В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый день с 1936 года

Дневной максимум 1 октября в Екатеринбурге был +15,7 градусов
В Екатеринбурге 1 октября оказалось самым теплым днем с 1936 года. Среднесуточная температура в этот день составила +13,5 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Итоги 1 октября: ночной минимум: +10,1. Дневной максимум: +15,7. Среднесуточная температура: +13,5 (+6,5 к норме) — самый теплый день 1 октября с 1936 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Максимальная температура днем в Свердловской области была в Михайловске (+17,7 градусов). Самая низкая температура (+9,1 градуса) в Кытлыме.
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