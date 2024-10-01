01 октября 2024

В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый день с 1936 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дневной максимум 1 октября в Екатеринбурге был +15,7 градусов
Дневной максимум 1 октября в Екатеринбурге был +15,7 градусов Фото:

В Екатеринбурге 1 октября оказалось самым теплым днем с 1936 года. Среднесуточная температура в этот день составила +13,5 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Итоги 1 октября: ночной минимум: +10,1. Дневной максимум: +15,7. Среднесуточная температура: +13,5 (+6,5 к норме) — самый теплый день 1 октября с 1936 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Максимальная температура днем в Свердловской области была в Михайловске (+17,7 градусов). Самая низкая температура (+9,1 градуса) в Кытлыме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 1 октября оказалось самым теплым днем с 1936 года. Среднесуточная температура в этот день составила +13,5 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Итоги 1 октября: ночной минимум: +10,1. Дневной максимум: +15,7. Среднесуточная температура: +13,5 (+6,5 к норме) — самый теплый день 1 октября с 1936 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Максимальная температура днем в Свердловской области была в Михайловске (+17,7 градусов). Самая низкая температура (+9,1 градуса) в Кытлыме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...