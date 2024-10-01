Жена пермяка рассказала, что ему пришлось пережить в рабстве

Пермяк, находившийся в рабстве, думал о побеге

02 октября 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Пленников заставляли собирать яблоки Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Пермского края, который находился в рабстве в Тульской области и собирал яблоки, думал о побеге, но другие пленники сказали ему, что беглецов не смогут укрыть в ближайшем поселении. Об этом рассказала жена пермяка. По ее словам, вся грудь и спина у мужчины в синяках. «В рабстве Егор (имя изменено) задумался о побеге, но не осуществил свой план. Другие пленники сказали ему, что в нескольких километрах есть небольшое поселение, но там беглецов не укроют: жители знают о рабстве и ничего не предпринимают. Бежать в Тулу тоже нет смысла, потому что пришлось бы идти через леса. У Егора вся спина и грудь в синяках», — рассказала Елена (имя изменено) изданию 59.RU. Уточняется, что 30 августа женщине с чужого номера позвонил Егор. Елену это удивило, а мужчина сказал по телефону, что подзаработает денег на дорогу до Перми и приедет. «Он был непривычно молчалив. Сказал мне, что если не вернется к концу месяца, то нужно будет объявлять в розыск», — добавила она. После этого телефонного звонка муж больше не выходил на связь. Егор рассказал супруге, что в Москве к нему подошли какие-то мужчины и предложили подработать, разгрузив арбузы и дыни. Его и еще одного мужчину пригласили сесть в машину, чтобы поесть. Очнулись они уже в поселке Ровно, но не помнили дорогу туда. Пленники жили в общежитии с решетками на окнах и дверях. Душ был, но только с холодной водой, а кормили узников кашей два раза в день. Сообщалось, что в поселке Ровно Тульской области волонтеры совместно с сотрудниками полиции вызволили из плена 10 человек, среди которых оказались двое пермяков. Мужчин заманили в рабство и заставили собирать яблоки. Жить пленникам пришлось в бараках без горячей воды, с клопами и тараканами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края, который находился в рабстве в Тульской области и собирал яблоки, думал о побеге, но другие пленники сказали ему, что беглецов не смогут укрыть в ближайшем поселении. Об этом рассказала жена пермяка. По ее словам, вся грудь и спина у мужчины в синяках. «В рабстве Егор (имя изменено) задумался о побеге, но не осуществил свой план. Другие пленники сказали ему, что в нескольких километрах есть небольшое поселение, но там беглецов не укроют: жители знают о рабстве и ничего не предпринимают. Бежать в Тулу тоже нет смысла, потому что пришлось бы идти через леса. У Егора вся спина и грудь в синяках», — рассказала Елена (имя изменено) изданию 59.RU. Уточняется, что 30 августа женщине с чужого номера позвонил Егор. Елену это удивило, а мужчина сказал по телефону, что подзаработает денег на дорогу до Перми и приедет. «Он был непривычно молчалив. Сказал мне, что если не вернется к концу месяца, то нужно будет объявлять в розыск», — добавила она. После этого телефонного звонка муж больше не выходил на связь. Егор рассказал супруге, что в Москве к нему подошли какие-то мужчины и предложили подработать, разгрузив арбузы и дыни. Его и еще одного мужчину пригласили сесть в машину, чтобы поесть. Очнулись они уже в поселке Ровно, но не помнили дорогу туда. Пленники жили в общежитии с решетками на окнах и дверях. Душ был, но только с холодной водой, а кормили узников кашей два раза в день. Сообщалось, что в поселке Ровно Тульской области волонтеры совместно с сотрудниками полиции вызволили из плена 10 человек, среди которых оказались двое пермяков. Мужчин заманили в рабство и заставили собирать яблоки. Жить пленникам пришлось в бараках без горячей воды, с клопами и тараканами.