Атака пробила «Железный купол»: как мир отреагировал на удары Ирана

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. В Корпусе стражей исламской революции назвали это местью за убийство лидеров группировок ХАМАС и «Хезболла». Корабли ВМС США пытались перехватить выпущенные ракеты, однако этого сделать не удалось. О том, как на атаки отреагировали другие страны — в материале URA.RU.
Финляндия
Финляндия активно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в соцсети X. Она отметила, что дестабилизирующие действия Ирана представляют угрозу миру на Ближнем Востоке, и призвала все стороны к максимальной сдержанности в своих действиях.
Венгрия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел чрезвычайное заседание кабинета по национальной безопасности. На нем обсуждались меры по обеспечению безопасности граждан страны на фоне военных действий в регионе.
«Военная ситуация на Ближнем Востоке становится все более серьезной. Мы хотим знать, что все венгры в безопасности!» — написал Орбан на своей странице в соцсети.
Глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель выразил решительное осуждение ударов Ирана по Израилю. Он подчеркнул, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения.
«Я категорически осуждаю нападение Ирана на Израиль; это угрожает региональной безопасности. Смертоносная спираль эскалации на Ближнем Востоке должна прекратиться немедленно... ЕС готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения», — написал он на своей странице в соцсети Х.
Франция
Франция осудила ракетные удары Ирана. Об этом сообщила канцелярия президента страны Эммануэля Макрона. Президент направил главу МИД Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток с целью деэскалации напряженности в Ливане и секторе Газа.
США
США предупредили, что Иран понесет «серьезные последствия» за ракетный удар по Израилю, и пообещали сотрудничество с Иерусалимом для ответных действий. Официальные лица администрации Байдена подчеркнули, что Америка поддержит право Израиля на ответ, а также поможет осуществить его.
«У этой атаки будут серьезные последствия, и мы будем работать с Израилем, чтобы их добиться», — заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Канада
Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что массированный удар Ирана по Израилю приведет к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока. Она также подчеркнула, что находится на связи с коллегами из «Группы семи» и главами МИД Израиля и арабских стран для обсуждения ситуации.
«Мы однозначно осуждаем атаки... Это должно прекратиться», — отметила Жоли, пишет ТАСС.
Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп назвал ракетную атаку войной и заявил, что ее можно было полностью предотвратить. «Она никогда не должна была произойти», — написал он в соцсети Truth Social. Он также отметил, что нынешней ситуации не произошло бы, если бы он был президентом.
Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис охарактеризовала Иран как «опасную» и «дестабилизирующую» силу на Ближнем Востоке. Она также отметила стремление Вашингтона обеспечить безопасность Израиля.
«Я всегда буду следить за тем, чтобы у Израиля была возможность защищаться от Ирана и поддерживаемых террористических группировок», — заявила Харрис. Она также поддержала приказ президента [США Джо] Байдена о сбивании иранских ракет, добавив, что США будут работать с союзниками для пресечения «агрессивного поведения Ирана».
Россия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация Джо Байдена потерпела провал на Ближнем Востоке. По ее словам, усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику.
«Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что Израилю нужно вывести войска с территории Ливана и вернуться к политико-дипломатическим методам решения конфликта. Он подчеркнул, что усилия мирового сообщества должны быть направлены в эту сторону, а СБ ООН должен выполнять свой мандат по обеспечению безопасности.
Польша
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что ситуация в Ливане может привести к увеличению потока беженцев на восточной границе страны. «Это может создать дополнительное давление на границы, но мы к этому готовы и увеличили военное присутствие», — отметил он.
Косиняк-Камыш также подчеркнул, что постоянно консультируется с военными по поводу ситуации в Ливане и проводит брифинги с руководством Министерства национальной обороны по вопросам Ближнего Востока. «Сегодня, вероятно, я встречусь с нашими командующими», — добавил министр.
ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня. «Эскалация за эскалацией. Это должно прекратиться. Нам совершенно необходимо прекращение огня», — сообщили в его офисе.
Помимо этого, Совет Безопасности ООН в среду, 2 октября, проведет экстренное заседание по вопросам Ближнего Востока. Об этом сообщает швейцарская миссия, председательствующая в октябре.
«Мы запланировали открытое заседание на 2 октября в 10:00 (17:00 мск — прим. URA.RU)», — уточнили в миссии. После этого состоятся закрытые консультации членов Совета Безопасности.
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