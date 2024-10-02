Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Макрон отправил главу МИД Франции на Ближний Восток для проведения консультаций Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток с целью деэскалации напряженности в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия Макрона.

«Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток», — говорится в сообщении. Уточняется, что планируется проведение консультации с теми, кто может повлиять на деэскалацию.

Война на Ближнем Востоке разрастается. В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек. В ночь на 2 октября Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток с целью деэскалации напряженности в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия Макрона. «Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток», — говорится в сообщении. Уточняется, что планируется проведение консультации с теми, кто может повлиять на деэскалацию. Война на Ближнем Востоке разрастается. В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек. В ночь на 2 октября Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...