Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток

Макрон отправил главу МИД Франции на Ближний Восток для проведения консультаций Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Война на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток с целью деэскалации напряженности в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия Макрона.

«Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток», — говорится в сообщении. Уточняется, что планируется проведение консультации с теми, кто может повлиять на деэскалацию.

Война на Ближнем Востоке разрастается. В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек. В ночь на 2 октября Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута.