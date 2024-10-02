Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток с целью деэскалации напряженности в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия Макрона.
«Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток», — говорится в сообщении. Уточняется, что планируется проведение консультации с теми, кто может повлиять на деэскалацию.
Война на Ближнем Востоке разрастается. В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек. В ночь на 2 октября Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
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Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток с целью деэскалации напряженности в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия Макрона. «Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток», — говорится в сообщении. Уточняется, что планируется проведение консультации с теми, кто может повлиять на деэскалацию. Война на Ближнем Востоке разрастается. В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек. В ночь на 2 октября Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута.