ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить мощные удары по всему Ближнему Востоку

Израиль предупредил, что нанесет ответный удар в случае атаки на его территорию Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Израиль направил Ирану предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории прямым ударом по ядерным или нефтяным объектам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран совершил «большую ошибку» и «заплатит за это». ЦАХАЛ заявила, что всю ночь будет наносить мощные удары по всему Ближнему Востоку. Как Тель-Авив ответит на ракетные удары и кто помогал в отражении атаки — в материале URA.RU.

WSJ узнала об угрозе Израиля ударить по ядерным и нефтяным объектам Ирана

Израиль предупредил Иран о том, что в случае атаки на его территорию будет дан ответный удар. Под ударом могут оказаться как ядерные, так и нефтяные объекты, пишет Wall Street Journal. Ответ будет дан независимо от мощности иранского обстрела и наличия погибших в Израиле.

В апреле Израиль не стал наносить ответный удар по иранским ядерным объектам после того, как Тегеран атаковал его территорию, ограничившись обстрелом авиабазы. Теперь же, как пишет The New York Times, рассматриваются более радикальные меры, включая удар по ядерным объектам Ирана. В частности, речь идет об объектах в Нетензе, которые являются ключевым элементом иранской ядерной программы.

Израиль пообещал нанести ответный удар в случае атаки на его территорию Фото: Министерство обороны Израиля

Премьер Израиля пригрозил Ирану расплатой за «большую ошибку»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал недавний ракетный удар, нанесенный Ираном, заявив, что Тегеран «допустил большую ошибку» и «заплатит за нее». Нетаньяху подчеркнул, что атака провалилась благодаря израильской ПВО и поддержке со стороны США. Он выразил уверенность, что Иран не осознает готовность Израиля защищать свою территорию и решимость отомстить.

Премьер-министр вспомнил о лидерах палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синваре и Мохаммеде Дейфе, а также о лидерах ливанской «Хезболлы» Хасане Насралле и Фуаде Шукре, которые погибли в результате израильских ударов. Нетаньяху призвал «силы света в мире» объединиться против Ирана и назвал противостояние между двумя государствами выбором «между тиранией и свободой, между благословением и проклятием».

Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил «большую ошибку» Фото: U.S. Department of State

США пригрозили Ирану серьезными последствиями за удар по Израилю

Штаты не стремятся к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке, однако ракетный удар Ирана по Израилю не останется без ответа, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. В качестве ответных мер, по словам Миллера, рассматривается возможность сохранения и расширения уже действующих санкций против Тегерана.

Какие страны участвовали в отражении атаки на Израиль

Президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю защититься от нападения Ирана и сбивать ракеты. По информации Белого дома, американский лидер и вице-президент Камала Харрис следили за нападением и регулярно получали обновленную информацию о нем.

В отражении ракетной атаки Израилю помогали и французские военные. В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона заявляли, что были мобилизованы военные средства на Ближнем Востоке.